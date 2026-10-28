Трамп пообіцяв мільйон доларів за інформацію про фальсифікації на виборах у США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплачувати по мільйону доларів тим, хто повідомить про фальсифікації на минулих або майбутніх проміжних виборах до Конгресу. Винагороду обіцяють виплатити після арешту та засудження причетних до порушень.

Про це Трамп написав 26 жовтня у своїй соцмережі Truth Social.

Що наразі відомо зі слів Трампа?

У дописі президент пообіцяв винагороду всім, хто повідомить про фальсифікації на минулих виборах або на проміжних виборах 2026 року.

Будь-кому, хто повідомить про фальсифікації на минулих виборах або на майбутніх проміжних виборах 2026 року, буде виплачено 1 мільйон доларів — після того, як осіб, що вчинили ці фальсифікації, буде заарештовано та засуджено! Дякую за увагу до цього питання,

– повідомив Трамп.

Американський президент також підтвердив цю пропозицію у спілкуванні із журналістами перед вильотом на передвиборчий мітинг у штаті Міссісіпі. Водночас він не уточнив, з яких коштів фінансуватимуть виплати, і не пояснив, як саме громадяни зможуть повідомляти про можливі порушення, повідомляє The Guardian.

Що Трамп каже про вибори 2020 року?

Упродовж останніх шести років Трамп стверджує, що став жертвою фальсифікацій на президентських виборах і насправді переміг Джо Байдена в боротьбі за другий термін у 2020 році. Це твердження неодноразово спростовували, а доказів того, що результати виборів змінилися через втручання, Трамп не надав.

Обіцянка винагороди прозвучала напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників і частину Сенату.

Нагадаємо, напередодні виборів рейтинг Трампа рекордно впав, а демократи випереджають республіканців.