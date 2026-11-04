Не сприймаю це як удар, – Трамп відреагував на перемогу демократів на виборах у США

Трамп привітав Демократичну партію із серією перемог на проміжних виборах у США. Водночас він заперечив твердження, що результати голосування стали референдумом щодо його діяльності.

Про це Трамп заявив американським журналістам 4 листопада.

Як Трамп реагує на перемогу демократів

Американський президент зазначив, що представники Демократичної партії провели результативну виборчу кампанію та досягли вагомих успіхів під час запеклої боротьби за посади.

Демократи добре попрацювали. Вони завзято боролися... Я не сприймаю це як удар по собі. Це були найкращі два роки в історії президентства,

– наголосив Трамп під час спілкування з журналістами.

Водночас низка кандидатів, які безпосередньо розраховували на публічну підтримку Трампа, зазнали невдачі під час голосування, інформує Associated Press. Поразки сталися навіть у тих регіонах, де раніше фіксувалася впевнена електоральна перевага.

Попри такі результати, відповідальність за програш Трамп поклав безпосередньо на самих кандидатів та їхню роботу, відмовившись визнавати прорахунки у власному політичному курсі.

Тим часом він уже пригрозив ветувати ініціативи демократів. На його думку, демократи здадуться під його тиском, після кількох місяців вето вони зателефонують і скажуть: "Як нам це владнати?"