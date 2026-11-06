Нищівна поразка для Трампа: експерт пояснив, чому республіканці втратили Конгрес

Демократична партія за підсумками проміжних виборів здобула контроль над обома палатами Конгресу США. Поразка республіканців послабить владу Дональда Трампа та спровокує відставки в Пентагоні.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів представник Центру відносин Україна – США Андрій Добрянський. За його словами, результати виборів виявилися нищівними для Трампа та Республіканської партії.

Чому республіканці програли?

Як наголосив Добрянський, американці були особливо незадоволені зростанням цін та економічною ситуацією. Багато хто вважає, що розв'язана війна проти Ірану була помилковою. Також значна частина виборців незадоволена жорсткими діями міграційної поліції ICE, яка депортувала навіть легальних мігрантів.

У деяких аспектах цьогорічні вибори до Конгресу взагалі стали історичними. Цікава ситуація виникла у штаті Канзас.

Штат Канзас представлятиме демократичний сенатор. Такого не було майже 100 років. А в Міссісіпі досі триває голосування, де опозиційний кандидат від демократів перемагає на кілька тисяч голосів. Якщо він виграє, то це буде перший темношкірий сенатор від Міссісіпі. Ще 50 – 60 років тому там нападали на темношкірих,

– розповів Добрянський.

Експерт прокоментував результати виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Загалом поразка республіканців суттєво послаблює позиції Дональда Трампа на останні два роки його каденції. Урядовці будуть змушені звітувати перед опозиційною більшістю в Конгресі, що спровокує серію відставок в уряді. Крісло сильно захиталося під міністром оборони Пітом Гегсетом.

Додамо, Трампа вже називають "кульгавою качкою" через втрату політичного контролю над Конгресом. Це суттєво обмежить вплив президента США в останні два роки його каденції.