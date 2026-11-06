Сокрушительное поражение для Трампа: эксперт объяснил, почему республиканцы потеряли Конгресс

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Центра отношений Украина – США Андрей Добрянский. По его словам, результаты выборов оказались сокрушительными для Трампа и Республиканской партии.

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Почему республиканцы проиграли?

Как подчеркнул Добрянский, американцы были особенно недовольны ростом цен и экономической ситуацией. Многие считают, что развязанная война против Ирана была ошибочной. Также значительная часть избирателей недовольна жесткими действиями миграционной полиции ICE, которая депортировала даже легальных мигрантов.

В некоторых аспектах выборы в Конгресс этого года вообще стали историческими. Интересная ситуация сложилась в штате Канзас.

Штат Канзас будет представлять сенатор-демократ. Такого не было почти 100 лет. А в Миссисипи до сих пор продолжается голосование, где оппозиционный кандидат от демократов лидирует с перевесом в несколько тысяч голосов. Если он победит, то это будет первый темнокожий сенатор от Миссисипи. Еще 50–60 лет назад там нападали на темнокожих– рассказал Добрянский.

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Эксперт прокомментировал результаты выборов в США: смотрите видео 24 Канала

В целом поражение республиканцев существенно ослабляет позиции Дональда Трампа на последние два года его каденции. Чиновники будут вынуждены отчитываться перед оппозиционным большинством в Конгрессе, что вызовет серию отставок в правительстве. Кресло министра обороны Пита Хэгсета сильно пошатнулось.

Добавим, что Трампа уже называют "хромой уткой" из-за потери политического контроля над Конгрессом. Это существенно ограничит влияние президента США в последние два года его президентского срока.