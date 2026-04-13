Геополітика Америка Трамп втік від журналістів на питанні про поразку Орбана в Угорщині
13 квітня, 11:31
Трамп втік від журналістів на питанні про поразку Орбана в Угорщині

Сергій Попович
Основні тези
  • Дональд Трамп завершив спілкування з журналістами після питання про поразку Орбана на виборах в Угорщині.
  • Трамп не відповів на питання, подякував журналістам і пішов до літака.

Президент США Дональд Трамп достроково завершив спілкування з журналістами після незручного запитання про результати парламентських виборів в Угорщині.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Radia RMF FM у США у соцмережі Х.

Як Трамп відреагував на поразку Орбана?

Під час короткого брифінгу представники медіа поцікавилися реакцією Трампа на поразку угорського прем’єра Віктора Орбана, якого він раніше публічно підтримував. Утім, американський лідер не став відповідати.

Обмежившись формальною подякою журналістам, Трамп одразу припинив розмову, розвернувся і попрямував до літака.

Журналісти зазначили, що президент США фактично уникнув відповіді, залишивши запитання без коментарів.

