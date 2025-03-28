Путін пропонує передати владу в Україні під егіду ООН для "оновлення керівництва"

Російський диктатор Владімір Путін заявив про готовність обговорити введення тимчасового управління на території України під егідою ООН та кількох країн. За його словами, це начебто потрібно для організації "демократичних виборів" та формування "дієздатної влади".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресконференцію очільника Кремля. Путін вкотре намагається нав’язати Україні зовнішнє керівництво та поставити під сумнів легітимність чинної влади.

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Путін заявив про необхідність тимчасової адміністрації в Україні

Путін переконує, що зараз влада в Україні "нелегітимна", оскільки, мовляв, президент Володимир Зеленський втратив свої повноваження. Тож, на думку Кремля, всі інші органи влади також нібито "незаконні". Саме тому, заявив російський лідер, потрібно ввести зовнішнє управління.

Ми готові обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН та ряду країн, щоб провести там вибори,

– заявив Путін.

Він також цинічно додав, що Росії "незрозуміло, з ким підписувати домовленості", адже "завтра в Україні можуть прийти інші керівники", а нинішня влада, за його словами, "контролюється націоналістами".

Маніпуляції Кремля: пропозиція виборів на фоні війни

Попри заяви про "мирне врегулювання", Путін водночас хизувався тим, що стратегічна ініціатива на фронті, мовляв, у руках російських військ. Диктатор натякнув, що Росія може "добити" українські сили, проте пропонує "провести вибори" під контролем міжнародних структур і сформувати "нову владу".

Тимчасове управління дозволило б провести демократичні вибори й привести до влади дієздатне керівництво,

– заявив Путін.

Так Кремль вкотре намагається легалізувати агресію та спроби контролю над Україною під виглядом "мирних ініціатив" і "міжнародного управління".