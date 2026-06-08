Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах у Вірменії

Лідер партії "Громадянський договір" і чинний прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу на парламентських виборах, які відбулися 7 червня.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

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Що Пашинян каже про результати виборів?

Нікол Пашинян заявив, що його політична сила отримала підтримку більшої кількості громадян Вірменії, ніж під час виборів 2021 року. За його словами, партія здобула достатню кількість голосів, щоб самостійно сформувати уряд.

Політик також назвав результат голосування історичною перемогою для його політичної сили.

Це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, ми маємо бути готовими до політичної та інституційної стабільності,

– сказав Пашинян під час пресконференції.

Журналісти також запитали, чи не зарано говорити про перемогу до завершення підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях. У відповідь політик зазначив, що його партія паралельно веде власний підрахунок результатів.

Знаєте, у нас на всіх виборчих дільницях є довірені особи, у нас є протоколи, і ми проводимо власні підрахунки голосів,

– пояснив він.

Нагадаємо, станом на 8:30 за місцевим часом (7:30 за Києвом) Центральна виборча комісія Вірменії опрацювала дані з 1924 із 2006 виборчих дільниць. Таким чином, наразі підраховано 94% бюлетенів.

За попередніми даними, лідирує партія чинного прем'єр-міністра "Громадянський договір" із 50,07% голосів. Другою за результатами є проросійська опозиція "Сильна Вірменія", яка отримує 23,35% голосів, а третьою – блок "Вірменія" з 9,96% голосів.