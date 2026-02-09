Абсолютний рекорд: в Японії на виборах перемогла партія "залізної леді" Такаїчі

На дострокових парламентських виборах в Японії перемогла Ліберально-демократична партія на чолі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі. Це досягнення парламентарів побило рекорд 1986 року за кількістю отриманих мандатів.

Про це повідомляє Reuters. Парламентські вибори в Японії відбулися 8 лютого.

Хто переміг на парламентських виборах в Японії?

Партія, якою керує прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, здобула перемогу на дострокових парламентських виборах. У нижній палаті парламенту працюватимуть 316 депутатів з 465 можливих. Це абсолютна більшість, і востаннє партія мала такий рекорд у 1986 році.

Нинішня перемога вирізняється ще однією особливістю: вперше з 1947 року в Японії одна й та ж політична сила має більшість у парламенті.

Завдяки цьому посадовці не лише зможуть ухвалювати ключові закони, але й ініціювати зміни до Конституції та протидіяти парламентському вето.

Цікаво, що очільниця партії та прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі має жорсткий консервативний курс. Головою партії ЛДП Такаїчі стала в жовтні 2025 року. У її передвиборчій кампанії був акцент на зниженні податків, посиленні національної безпеки та сталій позиції Токіо у відносинах із Китаєм.

Варто зазначити! Прем'єр-міністерка оголосила позачергові вибори до парламенту Японії 19 січня, після того, як розпустила нижню палату.

Володимир Зеленський привітав Санае Такаїчі з перемогою партії на виборах і заявив, що всі зараз потребують сильного лідерства для стабільності та передбачуваності та миру.

Раді, що разом можемо працювати на безпеку та її гарантування. Цінуємо, що Японія серед тих, хто принципово підтримує захист наших людей, нашого життя та незалежності України,

– написав президент України в Х.

Як Японія допомагає Україні?