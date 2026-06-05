У порту Констанци вибухнув дрон: Міноборони Румунії заявляє, що він український

5 червня вранці у цивільному порту Констанци виявили морський дрон. Пізніше він вибухнув.

Близько 10:30 дрон здетонував. Про це розповіли у міноборони Румунії.

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Що відомо про вибух морського дрона у Костанци?

На щастя, жертв вдалося уникнути. На момент вибуху район вже був оточений і ізольований силами Румунської служби інформації, Берегової охорони та Міністерства національної оборони. Об'єкт саме перевіряли та намагалися знешкодити.

У відомстві підкреслили, що морський дрон належить до типу, який використовується у війні в Україні. Цього безпілотника немає на озброєнні армії Румунії. Також він не був залучений до нещодавніх навчань, організованих мінооборони країни районі Чорного моря.

В установі пообіцли, що офіційну інформацію та нові дані про інцидент повідомлятимуть у міру їх надходження.

Раніше ЗМІ писали, що дрон виявили близько 05:00 біля нафтового термінала Oil Terminal та будівлі Румунського агентства з порятунку людських життів на морі. Влада активувала Червоний план втручання.

Нагадаємо, що Греція направила Україні два дипломатичні демарші після виявлення українського морського дрона в Іонічному морі. Афіни вимагають пояснень від Києва щодо інциденту. У Греції заявили, що поява безпілотника біля острова Лефкада створила загрозу для судноплавства, цивільних і довкілля, а також фактично перенесла війну в Середземне море.