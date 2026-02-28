У Дубаї та Абу-Дабі прогриміли вибухи: ОАЕ готують відповідь Ірану

28 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи в Дубаї та Абу-Дабі, після того, як Іран випустив балістичні ракети по території країни. Системи ППО успішно перехопили більшість снарядів, але уламки впали у житлових районах.

Через ескалацію авіакомпанії призупинили рейси, а Міністерство оборони ОАЕ засудило атаку і заявило про повне право на відповідь.

Дивіться також Атака Ізраїлю по Ірану: політолог назвав несподівану вигоду для України

Що відомо про атаку та вибухи?

Вибухи пролунали на тлі масштабної операції США та Ізраїлю проти Ірану, що спричинило ракетну відповідь Тегерана по кількох країнах Перської затоки.

За даними місцевих ЗМІ та постів очевидців, вибухи були чутні як у столиці Абу-Дабі, так і в Дубаї, і люди ділилися у соцмережах записами звуків перехоплених боєприпасів у різних районах міст.

Міністерство оборони ОАЕ підтвердило, що системи ППО "успішно перехопили низку іранських ракет", але уламки впали на житлові квартали. Відомо про одну загиблу людину.

У заяві наголошується, що атака є "підступним порушенням суверенітету та міжнародного права", і що країна "зберігає повне право реагувати на будь-які загрози". ОАЕ закликали громадськість користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Через небезпеку та непередбачувані обставини на регіональному рівні кілька авіакомпаній, зокрема Lufthansa і Wizz Air, уже призупинили рейси до та з Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн до початку березня. Посольство США в ОАЕ порадило громадянам залишатися в укриттях, поки ситуація не стабілізується.

Чому США та Ізраїль пішли на атаку Ірану?