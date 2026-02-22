Повідомляють про сильні вибухи в Ірані: під ударом можуть бути військові об'єкти

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в деяких ЗМІ з'явилися повідомлення про можливий початок війни в Ірані. Принаймні, йдеться про вибухи в передмісті Тегерана.

Про це повідомляє One India та "Інтеллі Ньюз". Інформація про вибухи з'явилася 22 лютого.

Дивіться також Як можливий удар по Ірану стане геополітичним нокаутом для Росії

Що відомо про вибухи в Ірані?

Місцем, де чули вибухи в Ірані, називають Паранд.

Із Паранда надходять повідомлення про численні вибухи, густий чорний дим і масові відключення електроенергії, які охоплюють місто. Місцеві жителі описують гучні вибухи, що лунають у житлових районах, дим, що піднімається, ніби хтось натиснув кнопку "хаос", і відключення електроенергії, які занурюють райони в темряву. Почалася війна між США та Іраном?

– риторично запитує One India.



Дим після вибухів у Паранді / "Інтеллі Ньюз"



Наслідки вибухів в Ірані 22 лютого з іншого ракурсу / Соцмережі

В Ірані дим після ударів: дивіться відео

Місто Паранд в Ірані розташоване неподалік міжнародного аеропорту Імама Хомейні. Це так зване планове місто, створене спеціально, щоб розвантажити столицю країни Тегеран. Між містами близько 51 кілометра.

Показуємо Паранд на карті Ірану

На ракетній базі Імама Алі Корпусу ісламської революційної гвардії в Керманшаху пролунав вибух,

– наводить дані Mahtab News.



Дим на ракетній базі Ірану / Mahtab News

Цікаво, що російські пропагандистські телеграм-канали пишуть, що два літаки Іл-76 нібито МНС Росії залишили Близький Схід – нібито вивозячи сім'ї російських дипломатів. Судна прямували з ОАЕ до Москви.



Приблизний маршрут російських літаків / Соцмережі

Також ЗМІ цитують професора Чиказького університету Роберта Папа, який аналізує ситуацію на Близькому Сході. Той звернув увагу: США перекинули в регіон 40 – 50 відсотків від усієї розгорнутої повітряної сили Америки у світі.



Скільки зброї стягнули США в Іран / Інфографіка Роберт Пап

Уявіть собі повітряну силу, подібну до тієї, що була задіяна у війнах в Іраку 1991 і 2003 років. І вона продовжує зростати. Ніколи раніше США не розгортали стільки сил проти потенційного ворога, щоб не завдавати ударів,

– написав Пап в соцмережі Х.

Зверніть увагу! 18 лютого, як пише Reuters, іранські державні ЗМІ повідомили про пожежу в Паранді. Тоді "дим, що піднімається над районом, розташованим поблизу кількох військових і стратегічних об'єктів у провінції Тегеран", пояснили горінням очерету.

Що відбувається в Ірані зараз?

21 лютого мовилося про те, що в країні знову спалахнули протести. На них вийшли студенти в Тегерані у перший день нового навчального семестру. Днями в Ірані вшанували пам'ять жертв попередніх протестів.

На думку Middle East Spectator, іранська опозиція зробила ставку саме на студентські протести.

The New York Times пише, що аятола Хаменеї доручив своїм найближчим помічникам "забезпечити, щоб Ісламська Республіка пережила не лише американські та ізраїльські бомбардування, а й будь-які замахи на її вище керівництво, включаючи самого аятолу".

"У разі війни на вулиці великих міст будуть розгорнуті підрозділи спеціального призначення поліції, розвідувальні агенти та батальйони ополчення "Басідж" у цивільному,

– інформує видання.

Таким чином, Іран діє, виходячи з того, що військові удари США неминучі. І хоче підготуватися до потенційної війни краще, ніж до ударів США в червні 2025-го.