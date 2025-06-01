Укр Рус
Геополітика Близький Схід У Тегерані масово вибухнули труби: стічні води затоплюють вулиці міста, – апокаліптичні кадри
15 червня, 20:25
1

У Тегерані масово вибухнули труби: стічні води затоплюють вулиці міста, – апокаліптичні кадри

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Тегерані сталися масштабні вибухи каналізаційних і водопровідних труб, що призвело до затоплення вулиць.
  • Попередньо, диверсанти знищили один із найбільших водогонів міста.

Вдень 15 червня були зафіксовані масштабні вибухи каналізаційних і водопровідних труб у різних районах Тегерана. У мережі поширили відео із заповненими стічними водами вулицями міста.

У Тегерані пролунала серія вибухів вдень 15 червня, зокрема в західній частині міста та біля аеропорту Мехрабад. Вперше з ескалації конфлікту іранська ППО працювала в світлий час доби, передає 24 Канал.

Дивіться також "Поки лише теоретичні": політтехнолог назвав вигоди для України від ситуації на Близькому Сході 

Що відомо

Зазначається, що ізраїльські удари пошкодили трубу поблизу площі Таджріш у Тегерані, внаслідок чого стічні води затопили вулиці.

Прорив труби біля площі Таджріш: дивіться відео

Місцеві жителі стверджують, що диверсанти, які працюють на Ізраїль, знищили один із найбільших водогонів міста, і що кампанія диверсій проти критичної інфраструктури лише починається.

Тегеран затопило стічними водами: дивіться відео

Потоп у Тегерані: дивіться відео

Крім цього за останні години в місті було підірвано зо два десятки автомобілів – імовірно, точкові ліквідації тих чи інших іранських посадовців або науковців.