Операція "під чужим прапором": як Орбан міг би зірвати вибори з допомогою Росії і Вучича

Угорський експерт прогнозував, що чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном може влаштовувати провокації "під чужим прапором" та звинуватити в них Україну. І все це, щоб зірвати вибори 12 квітня.

Про це угорський експерт з питань Росії Андрас Раш сказав у коментарі Укрінформу.

Що намагався влаштувати Орбан?

Андрас Раш описав гіпотетичний план втручання Росії у вибори до парламенту Угорщини в інтересах Віктора Орбана. Він припустив, що до цього могли залучити й президента Сербії Александра Вучича.

Експерт заявив про такі припущення за три дні до виявлення вибухівки біля важливого для Угорщини газопроводу "Турецький потік" на території Сербії.

За оцінкою Раша, щоб відкласти вибори, Орбану потрібна "велика та стратегічна подія".

Я прогнозував, що якийсь російський розвідник запропонує ідею саботажу на об'єкті енергетичної інфраструктури, який буде достатньо масштабним, щоб надати необхідний імпульс правлячій партії. Оскільки в Угорщині Орбан наказав армії захищати критичну інфраструктуру, жодна операція всередині країни неможлива – тоді армія та уряд виглядатимуть дурнями,

– пояснив Андрас Раш.

З цих причин експерт припускав атаку на стратегічні інтереси Угорщини, але за її межами. Наприклад, "Турецький потік" в Сербії. Ба більше, за словами Андраса Раша, країни дружні між собою, тож Орбан міг розраховувати на співпрацю з Вучичем.

Що слідує за звинуваченнями України?

Експерт не виключає, що угорська та сербська влада можуть звинуватити Україну у спробі знищити важливий енергооб'єкт.

Угорський прем'єр не зупиниться на обвинуваченнях, а може оголосити надзвичайний стан, що зашкодить проведенню виборів. Та навіть міг би їх перенести, адже, уточнює експерт, це юридично можливо відповідно до Конституції Угорщини.

Андрас Раш впевнений, що сербський лідер знав про можливий сценарій.

Ще побачимо, наскільки далеко він (Александр Вучич – 24 Канал) готовий зайти і наскільки сильно він готовий підтримати Орбана. І саме тому міжнародний тиск важливий,

– додав експерт.

Він зазначив, що позитив у тому, що вибуху як такого не сталось, адже це понесло б руйнівні наслідки. Тоді б акт саботажу був би менш ефективним, бо приплести до нього Україну було б важче.

Наразі, за словами Раша, звинуватити Україну "дуже легко", зокрема, тому що Росія захопила багато української зброї, і також якусь зброю могли провезти до Сербії.

На думку західного експерта, попри результати та заяви з термінового засідання Ради оборони, атака на енергетичну інфраструктуру перед виборами в Угорщині "служить лише інтересам Орбана і нікого більше".

Що сталось біля газопроводу у Сербії?