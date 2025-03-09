Сікорський відповів Маску через його заяву про наслідки у разі відключення Starlink для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на припущення Ілона Маска про розвал фронту в Україні в разі відключення супутникового зв’язку Starlink.

Свою реакцію на допис американського мільярдера він оприлюднив у неділю, 9 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

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Як відреагували в Польщі

Ілон Маск заявив, що у разі вимкнення Starlink уся лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система, за його словами, є "основою української армії". Глава польського дипломатичного відомства уже запропонував рішення, якщо компанія SpaceX відмовиться надавати свої послуги.

Starlink для України вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік оплачує міністерство цифровізації Польщі. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших,

– написав Радослав Сікорський.

До слова, на тлі загрози припинення роботи Starlink Україна шукає альтернативні засоби супутникові зв'язку для фронту. За даними західних ЗМІ, французький оператор Eutelsat заявив, що веде перемовини з європейськими урядами щодо надання своїх послуг в Україні натомість.