Боягузи, безіменні мафіозі, – Мадяр відповів на лист "ганьби" Орбана щодо очільниці МЗС

Ексочільник уряду Угорщини Віктор Орбан оприлюднив відкритого листа з критикою на адресу нової глави МЗС Аніти Орбан. Колишній прем'єр звинувачує міністерку в непослідовності у позиції.

Орбан опублікував від імені міністрів попереднього уряду у понеділок, 25 травня.

Відкритий лист Орбана до глави МЗС

У листі міністерці закидають, що вона тривалий час працювала в системі МЗС і раніше не висловлювала жодних зауважень, а тепер публічно звинувачує колишніх колег у корупції.

Також автори заяви від імені ексурядовців відкинули її твердження, назвавши їх безпідставними та такими, що мають пропагандистський характер. Вони заявили, що вважають її кар'єрне зростання результатом співпраці з політичними опонентами, а нинішні звинувачення на адресу колишніх колег – неприйнятними та такими, що викликають осуд.

Завершуючи лист, автори кажуть, що міністрам уряду Мадяра доведеться "витримати публічне й повторюване приниження" з боку прем'єра, і вони тепер можуть "насолоджуватись ганьбою".

Своєю чергою чинний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відповів на лист, назвавши проявом боягузства те, що його не підписали іменами конкретних ексміністрів.

Ті, хто роками зраджував нашу країну та угорський народ, тепер називають віцепрем'єрку Угорщини зрадницею… Вони накинулися на міністра-жінку, яка, на відміну від Петера Сіярто, не охороняється шістдесятьма агентами, яким платять за роботу коштами угорських платників податків,

– відреагував Мадяр.

Він також заявив, що колишні посадовці, які нині критикують Аніту Орбан, нібито є тими, хто "передав країну в руки іноземного впливу", а також звинуватив їх у тому, що вони начебто звертались по допомогу до російських хакерів та іноземних агентів.

Дорогі боягузи, безіменні мафіозі! Не чіпайте і не намагайтесь очорнити Аніту Орбан! Не робіть самі брудної роботи – скажіть вашому поваленому шефу, який боягузливо втік і ховається за жіночими спідницями, що я тут. І якщо він хоче щось сказати мені чи нашим громадянам, то хай збереться з духом, грає своїми картами і бере відповідальність за свої дії,

– додав Мадяр.

Нагадаємо, після атаки на Україну 24 травня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила дії Росії, мовляв, мирні жителі не повинні прокидатися від ракет, дронів та вибухів.

Тоді як 22 травня прем'єр Мадяр ухвалив рішення щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Загалом вона стосується більш ніж 20 категорій товарів, включаючи зерно, м'ясо, яйця, кукурудзу, пшеницю та соняшникову олію.