Авіапротистояння США та Китаю: Криволап розібрав потенціал сторін
- США випереджають Китай в авіаційних технологіях, але в деяких озброєннях Китай має перевагу.
- Обидві країни мають обмежену кількість гіперзвукової зброї, причому США лідирують у технологіях, але без серійної реалізації, тоді як Китай має балістичні ракети середньої дальності.
- Китай намагається отримати інформацію про американські розробки, і в деяких випадках їм це вдається, проте загалом США залишаються попереду в авіапротистоянні.
Якщо говорити про авіаційну спроможність Китаю та США, то американці – попереду. Однак китайці у конкретних озброєннях інколи обганяють Штати.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, у КНР немає системного розвитку усіх типів озброєння.
Які ресурси мають США та Китай?
Костянтин Криволап зазначив, що якщо говорити про ракетну сферу, то ракети, які є в китайців, у деяких питаннях, потужніші, ніж американські. Вони стріляють на більшій дальності. Зокрема, PL-15. Розробляються ракети з прямоточними двигунами.
Щодо гіперзвукової зброї, то і в КНР, і в Штатів її не дуже багато. Точна інформація про це закрита. У технологіях американці йдуть попереду, однак немає серійної реалізації. Однак у китайців є балістичні ракети середньої дальності, а в американців – ні.
Китайці роблять те, що можуть. Якщо вони можуть прорватися у ці технології, то прориваються. Там, де не можуть прорватися, очікують, коли зможуть. Тому у них немає системного розвитку усіх озброєнь, як в американців. В американців це йде з великими дослідними роботами. Проте не усе там потім реалізується,
– пояснив авіаексперт.
Пекін дуже хоче отримати дані про роботу, яку виконують Штати. Іноді китайцям це вдається, у них є інформація про певні американські розробки. Однак загалом в авіапротистоянні США – попереду. Але Китай у конкретних озброєннях інколи обганяє американців.
Відносини США та Китаю: останні новини
Дональд Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю. Він наказав Міністерству оборони США "відродити" американські збройні сили та "бути готовими" на тлі посиленого зближення між Росією та Китаєм.
Водночас видання Financial Times написало, що США розривають співпрацю з Європою у протидії фейків з боку Росії та Китаю. Ініціатива передбачала створення єдиного підходу щодо виявлення та викриття шкідливої інформації, що поширюється іноземними урядами, що прагнуть посіяти хаос.
Білий дім ввів мита за закупівлі російської нафти лише проти Індії. Посол США при НАТО Метью Вітакер відповів, чому Штати утримуються від запровадження мит проти Китаю. За його словами, "переговори тривають", і Трамп чітко "розуміє, які козирі у нього на руках", і може ввести мита, якщо вважатиме це необхідним.