Авиапротивостояние США и Китая: Криволап разобрал потенциал сторон
- США опережают Китай в авиационных технологиях, но в некоторых вооружениях Китай имеет преимущество.
- Обе страны имеют ограниченное количество гиперзвукового оружия, причем США лидируют в технологиях, но без серийной реализации, тогда как Китай имеет баллистические ракеты средней дальности.
- Китай пытается получить информацию об американских разработках, и в некоторых случаях им это удается, однако в целом США остаются впереди в авиапротивостоянии.
Если говорить об авиационной способности Китая и США, то американцы – впереди. Однако китайцы в конкретных вооружениях иногда обгоняют Штаты.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, в КНР нет системного развития всех типов вооружения.
Какие ресурсы имеют США и Китай?
Константин Криволап отметил, что если говорить о ракетной сфере, то ракеты, которые есть у китайцев, в некоторых вопросах, мощнее, чем американские. Они стреляют на большей дальности. В частности, PL-15. Разрабатываются ракеты с прямоточными двигателями.
Относительно гиперзвукового оружия, то и в КНР, и в Штатах его не очень много. Точная информация об этом закрыта. В технологиях американцы идут впереди, однако нет серийной реализации. Однако у китайцев есть баллистические ракеты средней дальности, а у американцев – нет.
Китайцы делают то, что могут. Если они могут прорваться в эти технологии, то прорываются. Там, где не могут прорваться, ожидают, когда смогут. Поэтому у них нет системного развития всех вооружений, как у американцев. У американцев это идет с большими исследовательскими работами. Однако не все там потом реализуется,
– объяснил авиаэксперт.
Пекин очень хочет получить данные о работе, которую выполняют Штаты. Иногда китайцам это удается, у них есть информация об определенных американских разработках. Однако в целом в авиапротивостоянии США – впереди. Но Китай в конкретных вооружениях иногда обгоняет американцев.
Отношения США и Китая: последние новости
Дональд Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая. Он приказал Министерству обороны США "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми" на фоне усиленного сближения между Россией и Китаем.
В то же время издание Financial Times написало, что США разрывают сотрудничество с Европой в противодействии фейкам со стороны России и Китая. Инициатива предусматривала создание единого подхода по выявлению и разоблачению вредной информации, распространяемой иностранными правительствами, стремящихся посеять хаос.
Белый дом ввел пошлины за закупки российской нефти только против Индии. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер ответил, почему Штаты воздерживаются от введения пошлин против Китая. По его словам, "переговоры продолжаются", и Трамп четко "понимает, какие козыри у него на руках", и может ввести пошлины, если посчитает это необходимым.