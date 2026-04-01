Чи справді є розкол між Україною та Європою: дипломат розкрив важливі деталі

Видання The Economist вказує, що останнім часом відносини Україною та європейськими союзниками погіршилися. Вони не хочуть, аби Київ швидко вступив в ЄС, а ситуація з російською нафтою досі викликає суперечки.

Шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд розповів 24 Каналу, що такі оцінки є перебільшенням. Хоча деякі проблеми дійсно існують.

Чи є зараз криза у відносинах Україна – ЄС?

За словами Аслунда, в Європі дійсно є кілька лідерів, яких можна назвати проросійськими. Сюди повністю належить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Прем'єра Словаччини Роберта Фіцо теж можна назвати проросійським, але все ж не настільки. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш схильний до проросійських поглядів, але не заходить надто далеко.

При цьому в ЄС досі є багато союзників України, до яких належать країни Балтії, Північної Європи, Німеччина, Нідерланди, Польща, Франція тощо.

Якщо ЄС не зможе виділити 90 мільярдів євро до наступного місяця, то країни Балтії та Північної Європи вже говорили, що зможуть надати 30 мільярдів євро без допомоги інших країн. Головним донором є Норвегія. Португалія, Іспанія та Італія також на боці України, хоч і не надають великих ресурсів через фінансову ситуацію,

– сказав Аслунд.

Тому поки важко сказати, що між ЄС та Україною є значні розбіжності. Там навпаки усвідомлюють, що їм необхідна сильна Україна для їхньої ж безпеки.

