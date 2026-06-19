Зеленський підключив до тиску на Путіна президента ще однієї країни, – ЗМІ

Україна продовжує шукати дипломатичні шляхи для діалогу з Росією. Так, Зеленський звернувся до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти відновленню переговорного процесу щодо завершення війни.

Проц це пише ICL Notícias.

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Видання повідомляє, що ідея полягає в тому, аби президент Бразилії провів телефонні розмови як із Володимиром Путіним, так і з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Київ розраховує, що президент Бразилії зможе схилити Путіна до участі в переговорах і організації прямої зустрічі з українськими представниками та посередниками.

Уряд Бразилії, за даними видання, трактує цей запит як наслідок відсутності у Києва ефективних каналів комунікації з Москвою.

Окрім того, медіа нагадало, що минулого року аналогічне звернення вже надходило російській стороні через бразильське МЗС, однак жодного практичного результату це не дало.

До слова, 19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до переговорів із російським керівництвом, попри те, що він "безумець".