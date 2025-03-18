План Британії та Франції щодо введення миротворців в Україну є "ризикованим", – Мелоні

Речник британського прем’єра Кіра Стармера заявив, що "значна кількість" країн готова відправити своїх миротворців до України. Однак прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає такий крок "ризикованим".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чому Мелоні проти відправки миротворців в Україну

Напередодні речник Стармера повідомив, що "значна кількість" країн готова відправити миротворчі війська в Україну після віртуальної телефонної розмови між 26 лідерами на вихідних.

Однак Мелоні вважає "ризикованим та неефективним" відправку європейських миротворців в Україну.

Водночас вона зазначила, що підтримка Італії українського народу і засудження російської агресії ніколи не ставилися під сумнів.

Крім того, Мелоні запропонувала надати Україні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО, в якій йдеться про те, що напад на одного союзника вважається нападом на всіх членів Альянсу.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон нещодавно повідомив про можливість розміщення миротворчих сил у Києві, Одесі та Львові як елемент стратегії підтримки Україні. Франко-британська ініціатива не передбачає розміщення масштабного військового контингенту, а лише обмежену присутність для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.