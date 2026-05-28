Чи піде Мерц у дострокову відставку: що кажуть у канцлера Німеччини

У керівництві німецького ХДС почали обговорювати можливу заміну Фрідріха Мерца на його посаді канцлера. Утім, у його оточення чутки про дострокову відставку назвали "абсурдними спекуляціями".

Про це повідомляють таблоїд Bild та німецьке інформаційне агентство dpa.

Звідки взялися чутки?

Bild, посилаючись на джерела, нещодавно повідомило, що у керівництві партії ХДС (Християнсько-демократичний союз), яка належить до правлячої коаліції, почали обговорювати можливу заміну канцлера Фрідріха Мерца.

За даними видання, серед партійних інсайдерів уже розглядають сценарій зміни глави уряду ще до завершення його каденції, зокрема обговорюють за яких обставин відставка канцлера може стати реальним варіантом.

Також тривають обговорення стосовно того, хто саме мав би вести з ним відповідні переговори. Імен можливих наступників наразі не називають, але ці дискусії, ймовірно, вже виходять за межі закритих кулуарних розмов.

Що кажуть у Мерца?

Агентство dpa повідомляє, що в оточенні чинного канцлера назвали чутки про підготовку його дострокової заміни "абсурдними спекуляціями". Там назвали цю ідею свідченням "небезпечною схильність до підбурювання".

Також, коментуючи повідомлення про можливу дострокову відставку, там заявили про вражаюче незнання конституції й політичної реальності. Ба більше, в оточенні канцлера натякнули на можливу причетність AfD.

Припускають, що відповідні чутки грають на руку вищезгаданій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини, а також певною мірою позбавляють політичний центр авторитету на тлі внутрішньополітичних і світових криз.

До речі, нещодавно видання Politico повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін посилив тиск на Фрідріха Мерца на тлі падіння його рейтингу та ослаблення урядовою коаліції. Ймовірно, таким чином Кремль намагається послабити одного з ключових європейських союзників України.