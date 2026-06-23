Угорщину чекає гучна відставка: генпрокурор може піти через справу з інкасаторами Ощадбанку

Генеральний прокурор Угорщини, призначений ще за часів Віктора Орбана, невдовзі може залишити посаду. У Будапешті припускають, що це може бути пов'язано зі скандальною справою про затримання інкасаторів українського Ощадбанку.

Про це пише видання HVG.

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Що відомо про можливу відставку генпрокурора Угорщини?

За словами Мадяра, спеціальних процедур для відставки не потрібно, оскільки посадовець нібито сам планує відмовитися від посади з власної ініціативи. Водночас Мадяр не виключив, що це рішення може бути пов'язане зі скандалом навколо затримання українських інкасаторів Ощадбанку.

У відповідь на уточнююче запитання щодо можливого зв'язку між відставкою та цією справою, прем'єр зазначив: "Може бути пов'язано".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ініціював термінове внутрішнє розслідування у справі "золотого конвою" – затримання автомобілів "Ощадбанку", які перевозили готівку та золото.

Перевірку проведуть у податковій і митній службі, Контртерористичному центрі та інших відомствах. Також прем'єр закликав генпрокурора негайно висловитися щодо цієї справи.

За даними журналістів, внутрішній звіт фіксує можливі порушення під час операції. Зокрема, сумнівні підстави для затримання, проблеми з участю силовиків, відсутність належного консульського захисту та незаконне утримання коштів.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що окрім повернення майна, важливим є також притягнення до відповідальності всіх причетних до затримання.

Справа Ощадбанку

Інцидент із затриманням інкасаторів Ощадбанку стався у березні 2026 року та викликав дипломатичний резонанс між Україною та Угорщиною. Згодом, 6 травня, угорська сторона повернула Україні грошові кошти та цінності, які утримувалися після інциденту.

Журналісти з'ясували, що рішення про резонансний рейд проти українських інкасаторів в Угорщині могло бути ухвалене на політичному рівні, а не лише спецслужбами. За даними розслідування, ключову роль в ініціюванні операції приписують Віктору Орбану.