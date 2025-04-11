У команді Трампа не хотіли їхати послом в Україну, – дипломат США прокоментував відставку Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку. Вона вже намагалася піти з посади у січні цього року, проте Держдепартамент відхилив заявку – ймовірно, через брак охочих замінити її.

Про це американський дипломат і експосол США в Україні з 2003 по 2006 роки Джон Гербст розповів Суспільному, повідомляє 24 Канал. До затвердження посла в Україні буде тимчасовий повірений.

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Що відбувається навколо відставки Брінк

Джон Гербст припускає, що держсекретар США Марко Рубіо просив пані посла США в Україні Бріджит Барк продовжити роботу в Україні, оскільки у команді Трампа не було охочих їхати до Києва через страх.

За словами дипломата, процес пошуку, перевірки та затвердження у Сенаті нового посла займає шість-вісім або навіть дев’ять місяців.

Звичайно, бувають випадки, коли це можна зробити значно швидше. Наприклад, зараз у нас є кілька нових послів, яких Сенат затвердив за адміністрації Трампа. От лише цього тижня Майк Хакабі був затверджений послом в Ізраїль, тож це можна зробити за кілька місяців,

– повідомив він.

Гербст зауважує, якщо команді Трампа не вдасться знайти когось зі свого кола, то вони оберуть кадрового дипломата. На думку експосла, в Америці є багато сильних дипломатів, які охоче приймуть новий виклик.

Водночас Джон Гербст високо оцінив роботу Бріджит Брінк. За його словами, пані посол "мала складну роботу" та "просувала реформи".

До речі, керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов зауважує, що потенційно новим послом США може стати Кріс Сміт, який вже працював у посольстві в Києві. Проте наразі це лише припущення, жодних рішень немає.