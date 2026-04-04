4 квітня, 09:36
На тлі загострення відносин Рютте вирушає в США до Трампа

Дарія Черниш
Основні тези
  • Марк Рютте відвідає США з 8 по 12 квітня, де зустрінеться з Дональдом Трампом та іншими високопосадовцями.
  • Рютте виступить на заході Інституту президентського фонду Рональда Рейгана та долучиться до зустрічі Більдербергського клубу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає США з 8 по 12 квітня. Там в нього запланована низка зустрічей, зокрема зі Дональдом Трампом.

Про це повідомили на сайті НАТО.

Дивіться також "Здійснює мрії Росії та Китаю": республіканці розкритикували Трампа за рішення вийти з НАТО

Що відомо про візит Рютте до США?

Марк Рютте 8 – 12 квітня перебуватиме у Вашингтоні. Планується, що у перший же день візиту він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Наступного дня, 9 квітня, генсек НАТО відвідає захід, організований Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. Там Рютте виступить із промовою та візьме участь у дискусії.

З 10 по 12 квітня очільник Альянсу долучиться до зустрічі Більдербергського клубу.

Що кажуть у США про НАТО?

  • Західні ЗМІ днями цитували американських посадовців, з якими має зустрітись Марк Рютте. Вони заявляли про серйозні наміри США вийти із НАТО.

  • Дональд Трамп пояснив, що невдоволений європейськими союзниками, адже вони нібито не підтримали та "не були поруч", коли Сполучені Штати з Ізраїлем розпочали війну проти Ірану.

  • До того ж американський президент шантажує Європу постачанням зброї в Україну. Мовиться, про ймовірне припинення допомоги в рамках PURL. За даними FT, це можливо, якщо Європа не підтримає дії Вашингтону на Близькому Сході.