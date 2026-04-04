На тлі загострення відносин Рютте вирушає в США до Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає США з 8 по 12 квітня. Там в нього запланована низка зустрічей, зокрема зі Дональдом Трампом.

Про це повідомили на сайті НАТО.

Що відомо про візит Рютте до США?

Марк Рютте 8 – 12 квітня перебуватиме у Вашингтоні. Планується, що у перший же день візиту він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Наступного дня, 9 квітня, генсек НАТО відвідає захід, організований Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. Там Рютте виступить із промовою та візьме участь у дискусії.

З 10 по 12 квітня очільник Альянсу долучиться до зустрічі Більдербергського клубу.

