Орбан проголосував проти України в ЄС в опитуванні, яке ініціював

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти України в Євросоюзі. Це відбулося в рамках національної консультації, де угорців опитують щодо підтримки членства країни в ЄС.

Відповідні світлини угорський політик опублікував у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Орбана.

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Що відомо про голосування щодо України, яке ініціював Орбан

На одній із фотографій можна побачити, що прем'єр Угорщини поставив позначку у графі "проти" на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в Європейському Союзі. Окрім цього, у підписі до своїх світлин він вкотре сказав, що протилежне рішення нібито може "знищити угорську економіку".



Орбан проголосував проти України в ЄС / Фото з соцмереж угорського прем'єра

Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє над нашими головами. Я вже проголосував,

– написав Орбан.

Нагадаємо, що раніше угорський уряд розіслав угорцям листи, у яких прямо закликає голосувати проти членства України в ЄС. На думку офіційного Будапешта, це "завдасть Угорщині величезних збитків". Там просять усіх громадян долучитися до голосування і "ухвалити відповідальне рішення".