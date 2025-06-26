"Мій голос став мужнішим": Орбан заявив про можливість ще гучніше виступати проти України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про розширення його повноважень стосовно ще більшої критики потенційного вступу України до Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив на тлі результатів так званого "референдуму" щодо вступу України в ЄС, проведеного в Угорщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у фейсбуці.

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Орбан заявив про наявність відповідного мандату

За словами угорського прем'єра, за підсумками опитування дійсними бюлетенями, поданими громадянами Угорщини, є 2 168 431 штука. Водночас 95% нібито проголосували проти підтримки вступу України до Євросоюзу.

Коментуючи відповідні результати перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 26 червня, Віктор Орбан зазначив, що прибув на зустріч лідерів з "сильним мандатом" через показники вищезгаданого голосування.

Мій голос став гучнішим і мужнішим. Адже сьогодні на засіданні я скажу голосом понад 2 мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Це голі факти,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина після цього заблокувала спільну заяву на підтримку України на саміті ЄС. Таким чином Будапешт також офіційно заблокував початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.