Хто така Вікторія Спартц, як стала американкою та чому мститься, паплюжить і шкодить Україні

7 квітня 2025 року на сторінках авторитетного британського видання The Telegraph вийшло інтерв'ю з американською політикинею-трампісткою українського походження Вікторією Спартц. Заголовок "Перша українська конгресвумен у США: Зеленський повинен поступитися землею Росії" не залишив іншого вибору.

Воно миттєво стало вірусним завдяки скандальним заявам конгресвумен, яка фактично закликала своїх колишніх земляків до капітуляції. 24 Канал розповідає і пояснює, що не так з інтерв'ю Вікторії Спартц, а також додає цікаві моменти з її біографії.

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Як більшість українців дізналися про існування Спартц

9 травня 2022 року президент США Джо Байден в урочистій атмосфері в Овальному кабінеті Білого дому підписав "Акт про ленд-ліз для оборони демократії України", який за місяць до того одноголосно схвалив Сенат і за 10 днів до того 417 голосами проти 10 – Палата представників.

Поряд із президентом під час, як здавалось тоді історичної події, була представниця республіканської партії конгресвумен від штату Індіана – Вікторія Спартц. Вона була в закритому, майже мілітарному костюмі, під жакетом якого ховалася нашийна синьо-жовта хустка.

Байден підписує законопроєкт про ленд-ліз для України: дивіться відео

Говорячи про закон, президент Байден особливу увагу приділив саме персоні Спартц, спитавши, як почувають себе її рідні, а згодом подарував їй ручку, якою підписав документ.

Це був саме той момент, коли більшість українців дізналися про існування пані Спартц і усвідомили той факт, що вона – етнічна українка і перша українка в Конгресі. А Байден цікавився, чи перебувають у безпеці саме її родичі в Україні, які опинилися під російським бомбами та ракетами.

Хто така Вікторія Спартц і як стала американкою: біографія

Дівоче прізвище пані Спартц – Кульгейко. Вона народилася 1 жовтня 1978 року в містечку Носівка Чернігівської області. Воно дуже давнє, згадується ще в літописах, має славну історію й у 21 столітті отримало ще один привід пишатися собою та видатною землячкою. Принаймні так здавалося у 2022 році.

ЗМІ зі захопленням переповідали деталі біографії конгресвумен, акцентуючи уваги на її українській частині, згадували її прадіда, який загинув під час Другої світової, живих бабусь і ще багато різного.

Вона дуже любляча, но требуватєльна. Її дуже люблять люди, через те що вона за кожним беспокоїться, вона кожного знає, інтересується. Так вона привчена, що вона должна понімать і своїх, і чужих, і помогать,

– журналісти знайшли бабусю Вікторії Спартц Любов Сороколіт, яка розповіла про онуку (цитату подаємо в оригіналі).

В Україні Вікторія провела дитинство та юність, але у 22 роки переїхала до США. Цьому сприяло випадкове знайомство в потязі до Москви, куди студентка Кульгейко їхала в гості до тітки. У тому ж потязі їхав і молодий американець, на ім'я Джейсон Спартц. Він не говорив ані українською, ані російською, і через це ледь не залишився голодним, бо не міг пояснити у вагоні-ресторані, чого хоче.

Українка допомогла американському туристу із замовленням і це стало початком їхнього роману. Пара швидко узаконила стосунки та переїхала до Індіани, точніше – до містечка Ноблсвілл, округ Гамільтон.

Сюжет про малу батьківщину Вікторії Спартц (Кульгейко): дивіться відео

В Америці Вікторія Спартц народила двох дітей – дочок Анну-Ліліану та Вікторію-Інгрід, отримала громадянство США (2006) та новий диплом.

Освіта, здобута в Україні (а це провідний економічний виш нашої держави – КНЕУ, який тоді частіше називали ще за радянською звичкою "Нархоз", там пані Вікторія відучилася 4 роки), не залишала вибору щодо того, який напрямок діяльності обрати. Спартц продовжила навчання та здобула диплом магістра як бухгалтер в університеті Індіани в Індіанаполісі.

Певний час українка викладала, але згодом долучилася до родинного бізнесу. Штат Індіана відомий як аграрний, і родина Спартц була доволі успішна в цій галузі. Так Вікторія Спартц стала мільйонеркою.



Вікторія Спартц з родиною / Фото Courtesy Victoria Spartz for Congress

Дуже хороший чоловік. Вони такі трудяги, в них і ліса, і два озера, но роблять вони день і ніч. І вона така, як надо, вона сяде і за комбайн, і за шо завгодно,

– бабуся Вікторії Спартц в інтерв'ю розповідає про чоловіка Вікторії Спартц і про неї саму.

Крім родинного бізнесу, пані Спартц працювала на державній службі й зробила там непогану кар'єру як головний посадовець з фінансів Служби прокурора штату Індіана. Наступним логічним кар’єрним кроком стала політика.



Українські мігранти в США традиційно тяжіють до Республіканської партії й Вікторія Спартц не стала виключенням. Іншим можливим поясненням прихильності Спартц до "червоних" є те, що її рідний 5-й округ штату Індіана традиційно обирає республіканців з 1993 року.

У 2017 році вона перемогла на виборах до Сенату штату, а через три роки обралася до Палати представників США, ставши першою українкою в Конгресі.

В одній із перших своїх промов на посаді Вікторія Спартц заявила, що буде боротися за все добре і проти всього поганого. Нині ці слова звучать дуже іронічно, враховуючи, що було далі:

Я чекаю, коли зможу зробити свій внесок, щоб США стали маяком свободи та надії для людей в усьому світі, а також популяризувати вільний ринок і верховенство права в країнах, які страждають від корупції та утисків. Мої найтепліші вітання українцям!

Своїм українським походженням Спартц пишалася і використовувала для політичної боротьби. У той час вона позиціонувала себе як неоконсерваторку, яка бореться з ліваками (її гаслом було "Зупинимо соціалізм!"), а хто краще за всіх знає про страждання, які несе зі собою лівацтво, як не вихідці з колишнього СРСР.

Як ви можете зрозуміти з мого акценту, я виросла в соціалістичній Україні, проте я збудувала свою американську мрію тут, в Індіані. В Конгресі я підтримуватиму президента Трампа, аби протистояти соціалістам,

– Спартц активно користається своїм українським походженням ​​під час передвиборчих ралі 2022 року.



Вікторія Спартц під час гарячих дебатів / Фото Chris Bergin

"Леді-яструб", вторгнення Росії та критика Байдена

З початком повномасштабного вторгнення Росії в її рідну Україну Вікторія Спартц стала дуже активною – вона жорстоко таврувала окупантів, але ще більше – млявість адміністрації Байдена в наданні допомоги Україні. Варто визнати, що в словах Спартц було багато правди – американці дійсно не поспішали надавати її землякам зброю та всіляко затягували процес. Натомість конгресвумен від штату Індіана вимагала надати HIMARS, ATACMS та інші необхідні для відбиття агресії засоби.

Спартц як уніформу носила синій костюм і жовту блузку, постійно створюючи українську палітру та акцентуючи на Україні. З початку повномасштабного вторгнення Спартц декілька разів приїздила до України, а потім у США, виступала за збільшення допомоги та розповідала, як пишається мужністю українців.



Вікторія Спартц на проукраїнському мітингу / Фото IndyStar

Також вона була однією із лобісток закону про ленд-ліз (він був вимогою республіканців до демократів, яким не подобалось, що Україна отримує все безплатно). Саме тому Байден запросив українку до Білого дому на підписання Акту та подарував їй ручку, що в США вважається дуже почесним.

Це був пік Вікторії Спартц, в уяві багатьох українців вона сягнула небувалого рівня та стала в один ряд із "нашими", які досягнули неймовірно успіху "там". А таких було чимало, згадаємо хоча б Квітку Цисик, Омеляна Пріцака, Джека Пеленса, Христю Фріланд та Вейна Грецкі (нині видатний хокеїст соромиться свого українського походження та стверджує, що його дід, який родом з Берестейщини й говорив українською більшу частину життя, був росіянином – 24 Канал).

Деконструкція міфу про Вікторію Спартц

Що ж було далі? А далі пані Вікторія в липні 2022 року дала ось таке інтерв'ю.

Скандальне інтерв'ю Вікторії Спартц: дивіться відео

У ньому Вікторія Спартц показала, що геть не розуміє того, що відбувається в Україні, вона атакувала всіх – від влади до військових, переповіла усі відомі фейки та стереотипи. Якщо коротко переказувати цей потік свідомості, то виходить таке: Україна – погана, ще гірші українці, влада – просто ніяка, військові погано воюють, міста в тилу – погано живуть, підприємства неправильно працюють, а люди неправильно себе ведуть.

Не дивно, що після півгодинного shitstorm від американки автор інтерв'ю – завжди спокійний та розважливий журналіст Сергій Сидоренко – після безуспішних спроб витягнути зі співбесідниці якісь конкретні факти (зокрема, пояснень її невдалих спроб лобізму в Україні), почав на Спартц реально кричати.

Але були й інші інтерв’ю. Зокрема, Спартц говорила з журналістом Юрієм Бутусовим. Той підлаштувався під неї та створив "ефект теплої ванни", щоб отримати звинувачення на адресу президента Зеленського та його правої руки Єрмака. Спартц не стала себе обмежувати й накинула цілу купу хейту, який дуже нашкодив Україні, адже сприяв розколу суспільства та посіяв зневіру в людей, що в умовах війни є смертельно небезпечним.

Головне, що Спартц не надала ніяких доказів своїм звинуваченням – лише емоції та хейт. Утім, її співбесіднику цього було цілком достатньо, і в наступні місяці заяви Спартц, що пролунали під час інтерв'ю, стали паливом для численних скандалів. Цікаво, що думає про це інтерв'ю автор зараз?

Інтерв'ю Вікторії Спартц Юрію Бутусову: дивіться відео

Як Спартц послідовно почала мститися та шкодити Україні

Ще в літніх інтерв’ю 2022 року Спартц говорила, що ображена на Україну та натякала, що помститися. У наступні місяці їй було не до того – вона переобиралася до Конгресу. Проблем із цим у синьо-жовтої та медійної "леді-яструб" із, як здавалось тоді, бездоганною репутацією не було. В листопаді 2022 року Спартц із великим відривом перемогла в рідному 5 окрузі штату Індіана та вдруге стала частиною Палати представників.

Підтвердивши свій статус у Конгресі Спартц негайно стала діяти, точніше – мститися Україні. Вона почала постійно звинувачувати Україну в корупції та за будь-якої можливості шкодити нам і блокувати допомогу. В грудні 2022 року вона не голосувала в Конгресі за виділення Україні допомоги в розмірі 12 мільярдів доларів.

Тоді ж Спартц написала листа до ФБР, звинувативши українську владу у втручанні у виборчий процес в США. Своєю головною мішенню Спартц обрала Офіс Президента та його очільника Андрія Єрмака.

Ще влітку 2022 року вона надіслала до Білого дому два офіційних листи, в яких прямо заявила, що Єрмак – агент Кремля і зажадала, щоб американська влада провела розслідування зв’язків з Росією правої руки Зеленського.



Згодом свої звинувачення вона ще й масштабувала та почала розповідати про те, що Україна запустила контрабанду зброї, отриману від США. Пізніше цю тезу розвине та доведе до абсурду американський блогер Такер Карлсон.

У Білому домі, схоже, сприйняли все це як діяльність "міської навіженої", але від гріха подалі провели перевірки, які підтвердили, що всі її звинувачення хибні. Український МЗС, реагуючи на закиди Спартц, констатував, що вона опинилася в полоні російської пропаганди.

У Києві намагалися примиритися з Вікторією Спартц і навіть запросили на зустріч із президентом, але це нічого не змінило. В столиці своєї колишньої батьківщини політикиня поводилася показово холодно, не посміхалася і навіть на спільних фото завжди була десь у стороні, подалі від Зеленського. При цьому Спартц все ж підписала спільного листа конгресменів з проханням до президента США надати Україні касетні боєприпаси. Цей факт може вказувати на те, що всередині Спартц відбувалася боротьба принципів.

У той період Вікторія Спартц дійсно переживає значні метаморфози й свариться вона не лише з Україною. Постійно скандалила навіть із членами власної команди – ті не витримували постійних цькувань і звільнялися, а сама Спартц отримала неформальний титул "найгіршого керівника для помічників і політичних радників" з відповідною репутацією в Вашингтоні. На це наклалися проблеми зі спонсорами та українською громадою в США, яка не стала терпіти шкідницької діяльності Спартц.

Як наслідок, Спартц в лютому 2023 року публічно оголосила, що не планує знову йти на вибори та хоче завершити свою політичну кар'єру.

Для мене було честю представляти Індіану в Конгресі США, і я вдячна за потужну підтримку на місцях. У 2024 році виповниться сім років мого перебування на виборній посаді та понад десять років у республіканській політиці. Я виграла багато важких битв за людей і буду наполегливо працювати, щоб виграти ще кілька у наступні два роки. Однак бути матір'ю, яка працює, важко, і мені потрібно проводити більше часу з моїми двома доньками-старшокласницями вдома, тому я не буду балотуватися на жодну посаду у 2024 році,

– офіційна заява Вікторії Спартц від 3 лютого 2023 року.

Але збрехала й швидко передумала. У лютому 2024 року вона оголосила, що зрозуміла, "що роботу не завершено" і буде балотуватися до Конгресу. Цим вона шокувала колег в Індіані, адже долучилася до кампанії за кілька днів до закінчення терміну реєстрації кандидатів.

Рятівником політичних амбіцій Вікторії Спартц став Дональд Трамп, який наважився вдруге піти на другий термін попри численні судові справи проти себе і власноруч організований заколот, який призвів до захоплення Капітолія.

У 2021 році Спартц дистанціювалася від тих подій, хоча й голосувала проти імпічменту Трампа, але не підтримала спроб Трампа оскаржити результати виборів у Пенсильванії та Аризоні.

У Конгресі Спартц фактично доєдналася до групи трампістів із так званого "Кокусу Свободи" і влаштувала у Палаті представників консервативну революцію восени 2023 року. За її активної участі було усунуто спікера Кевіна Маккарті, а нижня палата загрузла в хаосі. Вікторія Спартц була однією з його ініціаторок і творців – вона без вагань назвала Маккарті "слабким спікером", хоча той роком раніше брав участь у її виборчій кампанії й закликав голосувати за українку.

Після усунення спікера Маккарті трампісти фактично паралізували роботу нижньої палати Конгресу та заблокували виділення збройної допомоги Україні на пів року. Це призвело до кризи на фронті в Україні та дозволило росіянам досягнути значних успіхів на Донбасі, а українцям – зазнати втрат і відступити, втративши декілька стратегічно важливих міст.

Втім, смерті колишніх земляків вже не могли ані розчулити, ані зупинити Вікторію Спартц – вона віднайшла себе в ролі кари небесної для України. Навіть коли Дональд Трамп дав команду республіканцям розблокувати допомогу Україні та проголосувати за компромісний законопроєкт, Спартц намагалася засунути в нього свої "міни сповільненої дії".

Що вимагала Спартц:

виключити пункт про Presidential Drawdown Authority – PDA, який дозволяє Білому дому відправляти зброю безпосередньо з військових складів США;

виключити пункт про кредит у 7,8 мільярда доларів на українську економіку;

заборонити президенту США списувати борги України;

виключити 481 мільйон доларів соціальної підтримки для біженців;

заборонити країнам, які постраждали від війни в Україні, закуповувати зброю у виробників для підтримки України.

Ці правки, на щастя, не пройшли – конгресмени їх "порізали" й нині завдяки цьому ми досі отримуємо воєнну допомогу США, хоча адміністрація Трампа не надала нам жодного цента.

Цікаво, що під час голосування виникла сюрреалістична картина, коли прибічники України розмахували перед очима Спартц та інших трампістів синьо-жовтими прапорцями. Для народженої на Чернігівщині Вікторії Кульгейко, мабуть, це стало шоком.

Зірка MAGA-руху і скандальні заяви про Україну

Доволі швидко Вікторія Спартц стала полум'яною прихильницею Дональда Трампа і MAGA-руху, подекуди – навіть більшою за еталонну трампістку Марджорі Тейлор Грін. 5 листопада 2024 року вона всупереч своїм попереднім заявам переобралася до Палати Представників і перемогла разом із Дональдом Трампом. Це був тріумф Вікторії Спартц.

Її заяви про небувалу корупцію в Україні, "диктатора Зеленського", поганих українців, які крадуть американську допомогу і продають її невідому кому, тотальну "зраду" та неминучу поразку втрапили в добрий ґрунт і проросли у весь цей "набір", що нині ми постійно чуємо з вуст Трампа, Венса, Віткоффа та інших.

Власне, те саме повторила Спартц під час розмови з журналістом The Telegraph, заявивши, що українці мають поступитись територіями та вимагати відставки Зеленського.

Скандальні заяви конгресвумен Вікторії Спартц в інтерв’ю The Telegraph:

"Я не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Якби вона перемагала, це була б зовсім інша справа…"

"Простих рішень не існує. Президент Трамп успадкував цю ситуацію, тож тепер має з нею справлятися", — сказала вона, звинувачуючи попередника Трампа, Джо Байдена, в тому, що той не надав достатньої допомоги Україні для перемоги у війні.

"Як я казала ще два роки тому, найкраще — це вигравати війни якомога швидше. "Скільки треба" зазвичай не закінчується добре для демократій".

"У них будуть вибори, і якщо вони його (Зеленського – 24 Канал) переоберуть – втратять решту країни".

"Мій головний обов'язок як американської конгресвумен – захищати інтереси Америки. Кожен, хто перетинає океан, насамперед стає американцем".

Скандальне інтерв’ю викликало хвилю обурення серед українців, які вже почали порівнювати Спартц не з Квіткою Цисик, а з Валентиною Матвієнко (Тютіною), яка зреклася свого українського походження і нині є однією з організаторок геноцидної війни Росії проти України.

Детально Київ відповів конгресменці Спартц, яка пропонувала українцям змиритись з втратою територій

Реагувати на заяви колишньої землячки довелося навіть МЗС України. Речник міністерства Георгій Тихий дав дуже точну оцінку діям пані Спартц:

На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і залишиться українською.

Також свою оцінку діям Вікторії Спартц дали її нинішні земляки – під час нещодавньої березневої зустрічі з виборцями в штаті Індіана вона спробувала стати на захист безглуздим діям адміністрації Трампа і його фаворита Ілона Маска.

Як Вікторію Спартц освистали в Індіані: дивіться відео

У відповідь американці її жорстоко освистали та довели до сказу – пані Вікторія буквально волала від люті, бо дізналася, як почуває себе людина, яку вважають зрадницею та лиходійкою. Ба більше, тепер Спартц продукує це по обидва боки Атлантичного океану.