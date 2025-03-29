Виборці освистали конгресвумен Спартц через скандал із чатом в Signal

Представниця Республіканської партії родом з України Вікторія Спартц обурила виборців під час зустрічі з ними в мерії міста Вестфілд, штат Індіана. Усе через її відповідь щодо скандалу із чатом в Signal, яка не влаштувала присутніх.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чим обурила Спартц виборців

Повідомляється, що жінка на ім'я Стефані запитала у Спартц, чи вимагатиме вона негайної відставки міністра оборони Піта Хегсета, радника з національної безпеки Майка Волца та інших учасників групового чату. Багато хто в натовпі аплодував, коли жінка поставила це питання.

Ні, я не буду вимагати їхньої відставки,

– відповіла Спартц.

Після цього натовп висловив своє обурення та почали освистувати конгресвумен. Зрештою Спартц визнала, що "це не дуже хороша ситуація". Проте, на її думку, урядовці "не мають інших інструментів", окрім Signal, для обговорення конфіденційної інформації.

Нагадаємо, що міністр оборони США Піт Гегсет заперечив факт витоку військових планів з секретного чату в Signal. Він також розкритикував журналіста, який розповів про інцидент.