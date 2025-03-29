Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Чем возмутила Спартц избирателей

Сообщается, что женщина по имени Стефани спросила у Спартц, потребует ли она немедленной отставки министра обороны Пита Хегсета, советника по национальной безопасности Майка Волца и других участников группового чата. Многие в толпе аплодировали, когда женщина задала этот вопрос.

Нет, я не буду требовать их отставки,

– ответила Спартц.

После этого толпа выразила свое возмущение и начали освистывать конгрессвумен. В конце концов Спартц признала, что "это не очень хорошая ситуация". Однако, по ее мнению, чиновники "не имеют других инструментов", кроме Signal, для обсуждения конфиденциальной информации.

Напомним, что министр обороны США Пит Хегсет отрицает факт утечки военных планов из секретного чата в Signal. Он также раскритиковал журналиста, который рассказал об инциденте.