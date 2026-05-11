"Абсолютно антиросійські висловлювання": Пєсков накинувся на Вірменію через виступ Зеленського

У Кремлі заявили, що очікують пояснень від Вірменії через нібито "антиросійські заяви", які пролунали під час виступу Володимира Зеленського у Єревані. У Москві вважає подібні висловлювання неприйнятними.

Про невдоволення від почутих заяв, які пролунали від Зеленського під час перебування у Вірменії, розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков автору російської пропагандистської інформаційної служби "Вести" Павлу Зарубіну.

Чому Кремль вимагає пояснення від Вірменії?

У Росії заявили, що очікують пояснень від Вірменії через виступ президента України Володимира Зеленського на саміті в Єревані. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив невдоволення тим, що, на думку Москви, з території Вірменії пролунали "антиросійські заяви".

За словами Пєскова, у Кремлі не розуміють, чому подібні висловлювання не були "збалансовані" з боку вірменського керівництва. Він наголосив, що Москва вважає важливим збереження дружнього характеру відносин із Єреваном і відсутність антиросійської риторики.

Окремо представник Кремля розкритикував те, що Вірменія надала майданчик для подібних виступів, назвавши це "ненормальним" і таким, що не відповідає духу двосторонніх відносин.

Довідково. 8-й саміт Європейської політичної спільноти відбувся 4 травня 2026 року в Єревані під гаслом "Єдність і стабільність у Європі". Участь взяли понад 40 лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський та вперше прем'єр-міністр Канади. Головні теми – безпека, енергетика та підтримка України на тлі війни і зростання регіональної напруги.

Які саме заяви Володимира Зеленського в Єревані викликали обурення Кремля?

Під час відкриття саміту Європейської політичної спільноти 4 травня в Єревані Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота має змусити керівництво Росії перейти до дипломатичного врегулювання війни. За його словами, вже найближчим часом Володимир Путін стоятиме перед вибором – або продовжувати ескалацію, або погоджуватися на переговори.

Крім того, тоді президент України наголосив, що російська влада побоюється можливих ударів українських безпілотників по Москві під час військових заходів, зокрема параду 9 травня. Він також звернув увагу на вразливість російської сторони, яка ще тоді планувала парад без військової техніки.

Путін взявся погрожувати Вірменії: що відомо?

Російський лідер Володимир Путін прокоментував прагнення Вірменії до зближення з Європейським Союзом, наголосивши на "особливих багатовікових відносинах" між російським і вірменським народами. Він заявив, що Москва не заперечуватиме проти будь-якого вибору Єревана, якщо він буде вигідним для Вірменії.

Водночас Путін звернув увагу на економічні зв'язки між країнами, зокрема на торгівельний оборот, який, за його словами, залишається значним – близько 7 мільярдів доларів у 2025 році, попри певне зниження порівняно з попередніми роками. Він також підкреслив, що Вірменія отримує вигоди від участі в Євразійському економічному союзі, зокрема у сферах торгівлі, сільського господарства, митної політики та міграції.

Путін додав, що, на його думку, Вірменії варто визначитися між подальшою співпрацею з Росією як ключовим економічним партнером і курсом на Європейський Союз. Він навіть припустив можливість проведення референдуму для ухвалення такого рішення, заявивши, що Москва "зробила б відповідні висновки" залежно від вибору вірменського суспільства.