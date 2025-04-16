Витік секретних даних з Пентагону: на тлі скандалу відсторонили ще одного високопосадовця, – ЗМІ

У Пентагоні у березні розгорівся скандал навколо витоку секретних даних, зокрема, щодо ймовірного брифінгу Маска щодо Китаю і призупинення обміну розвідданими з Україною. У середу, 16 квітня, від роботи відсторонили уже третього високопосадовця.

Йдеться про Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що відомо про відсторонених посадовців Пентагону

Напередодні у відпустку, поки триватиме перевірка щодо витоків секретних даних, відправили перших двох високопосадовців. 16 квітня до них приєднався і Керролл.

Наразі триває розслідування щодо витоку інформації не лише щодо України та Китаю, але й про оперативні військові плани щодо Панамського каналу та відправку другого авіаносця до Червоного моря.

Керролл та пресслужба Міноборони поки що ніяк не коментували цей скандал.

У Politico також розповіли, ким виявилися перші відсторонені від роботи високопосадовці. Йдеться про Дена Колдвелла та Даріна Сельніка.

Ден Колдвелл – старший радник міністра оборони Гегсета, а Дарін Сельнік – заступник керівника апарату Міноборони. Їх зі штаб-квартири Пентагону виводили під охороною, а доступ туди для них тимчасово заблокували, поки не закінчиться розслідування.

Відомо, що Колдвелл та Сельнік раніше працювали в організації Concerned Veterans for America під головуванням Гегсета.

До слова, нещодавно його самого закликали подати у відставку демократи після того, як стало відомо, що той у чаті Signal ділився конфіденційними деталями ударів США по Ємену.