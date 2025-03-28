Секретні розвіддані Ізраїлю опинилися у відкритому доступі через витік у чаті Signal, – WSJ

Ізраїльські секретні розвіддані, передані США щодо ключового військового діяча хуситів у Ємені, стали публічними через витік у чаті Signal. Це викликало невдоволення Ізраїлю.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Яка реакція Ізраїлю на витік секретних даних в чаті Signal

За інформацією видання, незабаром після початку ударів США Майк Волц написав у повідомленні, що одним із головних цілей атаки був ракетний експерт хуситів, якого помітили, коли він заходив до будівлі, де жила його дівчина. Він також зазначив, що ця будівля була знищена.

Один з американських посадовців повідомив, що ізраїльська сторона в приватно висловила невдоволення американській стороні через те, що повідомлення Волца стало публічним. У виданні вважають, що ця інформація ставить під сумнів заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що у чаті Signal не розголошувалася жодна секретна інформація.

Перший об'єкт атаки – головний фахівець із ракет – був зафіксований під час входу до будівлі своєї дівчини, і тепер ця будівля зруйнована,

– писав у повідомленні Волц.

Водночас він не уточнив звідки отримав дані, але в іншому повідомленні зазначив, що США мали "кілька підтверджень ідентифікації". Представники Пентагону заявили, що американська сторона також отримала розвіддані щодо цілей атак за допомогою дронів, які вели спостереження над Єменом.

У виданні додали, що представник Ради національної безпеки Браян Х’юз, відповідаючи на питання про те, чи надавав Ізраїль розвіддані для атаки, описаної Волцом, запевнив, що "жодної засекреченої інформації в листуванні не було".

У матеріалі додали, що як чинні, так і колишні чиновники Білого дому попереджають, що витоки розвідувальних даних можуть "поставити під загрозу іноземні джерела інформації та зробити інші держави менш схильними до подальшого обміну подібною інформацією".