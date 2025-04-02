Представник Путіна Дмитрієв і Віткофф зустрілися у Вашингтоні

У Вашингтоні відбулася зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та представника російського диктатора Владіміра Путіна Кіріла Дмітрієва. Ця зустріч стала першим візитом високопосадовця Росії до США після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Віткофф зустрівся з Дмітрієвим

Як повідомили джерела видання, адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню. Так, у середу, 2 квітня, відбулася зустріч спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та представника російського диктатора з питань інвестицій Кіріл Дмітрієв.

Журналісти зауважили, що Дмітрієв – колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs. Він здобув освіту у Стенфорді та є одним з найбільш обізнаних представників російської еліти в США. Крім того, Дмітрієв має тісні зв'язки з кількома ключовими фігурами команди Трампа.

Наразі невідомо, що саме обговорювали Віткофф та Дмітрієв. Втім, у ЗМІ додали, що візит відбувся на тлі того, як Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню.

Нагадаємо, що днями раніше Трамп заявив, що він "розлючений" на Путіна. Крім того, американський президент підняв питання накладення санкцій на тих, хто купує російську нафту. Відтак, у ЗМІ припускають, що Дмітрієв може відіграти ключову роль у налагодженні відносин між США та Росією.