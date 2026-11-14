"Найбільший з початку війни": Віткофф і Кушнер розпочали підготовку до нового обміну полоненими

В Абу-Дабі 10-11 листопада відбулись мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США. Їхнім головним підсумком стала домовленість провести великий обмін полоненими.

Американські спецпосланці почали підготовку до гуманітарної місії. Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі у соцмережі X.

Що сказали у Вашингтоні?

У суботу, 14 листопада, посадовиця написала, що спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер за дорученням президента США взаємодіють з обома сторонами російсько-української війни.

Вона заявила, що американські переговірники почали працювати над новим обміном полоненими.

Розпочали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни,

– розповіла Келлі.

Що відомо про обмін?

Нагадаємо, що в столиці ОАЕ 10-11 листопада відбулись тристоронні переговори Україна-Росія-США. Напередодні зустрічі The New York Times писали, що питання припинення вогню не увійде до порядку денного запланованих зустрічей.

Водночас Кремль мав показати Білому дому свою конструктивність. У вівторок, 10 листопада, президент України розповів, що під час тристоронніх консультацій в Абу-Дабі порушували питання обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" або "1500 на 1500" людей.

У середу, 11 листопада, глава ОП Кирило Буданов підбив підсумки переговорів. Посадовець розповів, що однією з основних тем переговорного треку стало звільнення полонених українців. За словами очільника Офісу Президента, в цьому питанні Київ має суттєвий результат.

У четвер, 12 листопада, після зустрічі з Віткоффом та Кушнером у Дубліні Володимир Зеленський підтвердив інформацію про найбільший обмін полоненими з початку війни. Глава держави наголосив на значенні цієї події для сімей військових