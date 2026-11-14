"Самый большой с начала войны": Виткофф и Кушнер начали подготовку к новому обмену пленными

Американские специальные посланники приступили к подготовке к гуманитарной миссии. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.

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Что сказали в Вашингтоне?

В субботу, 11 ноября, чиновница написала, что спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер по поручению президента США взаимодействуют с обеими сторонами российско-украинской войны.

Она заявила, что американские переговорщики приступили к работе над новым обменом пленными.

Началась работа над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны– рассказала Келли.

Что известно об обмене?

Напомним, что в столице ОАЭ 10-11 ноября состоялись трехсторонние переговоры Украина-Россия-США. В преддверии встречи The New York Times писали, что вопрос прекращения огня не войдет в повестку дня запланированных встреч.

В то же время Кремль должен был показать Белому дому свою конструктивность. Во вторник, 10 ноября, президент Украины рассказал, что во время трехсторонних консультаций в Абу-Даби поднимались вопросы обмена пленными в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500" человек.

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В среду, 11 ноября, глава ОП Кирилл Буданов подвел итоги переговоров. Чиновник рассказал, что одной из основных тем переговорного трека стало освобождение пленных украинцев. По словам главы Офиса Президента, в этом вопросе Киев имеет существенный результат.

В четверг, 12 ноября, после встречи с Виткоффом и Кушнером в Дублине Владимир Зеленский подтвердил информацию о наибольшем обмене пленными с начала войны. Глава государства отметил значение этого события для семей военных