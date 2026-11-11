Переговоры были непростыми: Буданов подвел итоги двух дней саммита в Абу-Даби

Отдельным направлением стало возвращение пленных, где удалось добиться существенного результата. Об этом глава ОП рассказал в своих социальных сетях.

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Каковы результаты переговоров?

Кирилл Буданов подвел итоги переговоров в столице ОАЭ, которые прошли 10-11 ноября. Он сообщил, что дипломатические дискуссии в Объединенных Арабских Эмиратах были непростыми, а главной целью остается спасение жизней украинцев.

По его словам, принципиальная позиция украинской стороны не изменилась и заключается в прекращении боевых действий и формировании новой системы защиты. Необходимо создать эффективную архитектуру безопасности, которая будет гарантировать устойчивость мира и исключит возможность повторения российской агрессии.

Одной из ключевых тем переговорного трека стало освобождение пленных украинцев. Кирилл Буданов подчеркнул, что это направление является безусловным приоритетом для государства.

Отдельное направление переговоров – возвращение наших пленных домой. В этом вопросе мы добились существенного результата. Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом– подчеркнул чиновник.

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Он также выразил особую благодарность американским переговорщикам Джареду Кушнеру и Стиву Виткоффу за их профессионализм, настойчивость и усилия в поиске решений. Кроме того, украинская сторона поблагодарила руководство ОАЭ за содействие в организации встреч и поддержку мира.

По словам чиновника, работа переговорной группы на этом не заканчивается. Стороны продолжат консультации в установленном формате.

Наша главная задача – как можно быстрее достичь справедливого и устойчивого мира, сохранить жизни украинцев и гарантировать безопасность нашего государства. Именно этого ожидают от нас украинцы– подчеркнул Кирилл Буданов.

Переговоры в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября с участием представителей США, Украины и России. В преддверии встречи The New York Times писало, что на переговорах не будут обсуждать вопрос о прекращении огня.