На переговорах в Абу-Даби не будут обсуждать вопрос о прекращении огня, – СМИ

Об этом сообщает The New York Times.

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О чем будут говорить на переговорах?

Переговорный процесс ранее зашел в тупик из-за нежелания Украины идти на территориальные уступки России и начала конфликта между США, Израилем и Ираном. На этот раз официальные лица США планируют выйти за рамки споров о территориях и сосредоточиться на предотвращении новой эскалации.

По словам американских официальных лиц, основное внимание будет уделено гарантиям безопасности, которые должны предотвратить возобновление войны в случае достижения договоренностей. Процесс координируют спецпредставитель администрации по вопросам мира Стив Виткофф и зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стив Виткофф заявил, что встречи будут посвящены "послевоенному соглашению по безопасности, деэскалации" и гуманитарным вопросам. Участники консультаций также планируют выяснить, способно ли вовлечение Москвы в формирование послевоенной архитектуры региона смягчить требования Кремля.

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В то же время вокруг формата участия европейских стран продолжаются споры. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о намерении Парижа принять участие в переговорах, тогда как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг присутствие европейцев.

Со своей стороны, главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула необходимость координации с европейским сообществом. "Любое соглашение потребует участия ЕС для его реализации", – подчеркнула она.

Перспективы диалога и ожидания аналитиков

Большинство аналитиков пока не ожидает быстрого прогресса до весны, когда Россия сможет подвести итоги зимних бомбардировок украинских городов. В то же время Украина продолжает наносить системные удары по нефтеперерабатывающим предприятиям противника, подрывая экономические ресурсы врага.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор скептически оценил готовность Кремля к уступкам. "Вопрос заключается в следующем: „Осознал ли Путин, что у него есть проблема?“, – сказал дипломат, отметив, что Москва пока не проявляет признаков заинтересованности в прекращении боевых действий.

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В состав украинской переговорной группы вошли руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как уже сообщалось на нашем сайте, встречи в Объединенных Арабских Эмиратах запланированы на 10–11 ноября в трехстороннем формате между представителями Украины, США и России. Ранее мы также сообщали, что среди главных пунктов повестки дня Киев стремится поднять вопросы безопасности судоходства и взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.