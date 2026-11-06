"Без уступок земли": в ОП рассказали, о чем будут говорить в Абу-Даби

В эфире телемарафона советник Офиса Президента Сергей Лещенко отметил, что повестка дня переговоров также будет включать подготовку возможной встречи лидеров Украины, США и России. Кроме того, украинская сторона планирует поднять вопрос о разблокировании морских портов.

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Каковы подробности?

Чиновник подчеркнул, что ключевым условием для прекращения огня является фиксация линии соприкосновения без каких-либо компромиссов в отношении суверенитета.

Украина предлагает прекратить войну на справедливых условиях, то есть остановка фронта там, где сейчас происходят боевые столкновения, без каких-либо уступок украинской земли, которые Россия пытается выторговать себе, фактически, с одной стороны, играя с американской администрацией роль якобы благосклонного к переговорам партнера, а на самом деле продолжая убийства украинских граждан, но не добиваясь успеха на фронте и совершая атаки на украинские города в тылу– заявил Лещенко.

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Он также обратил внимание на необоснованность территориальных претензий Москвы, которыми она пытается оправдать собственные ультиматумы через псевдореферендумы 2022 года. Советник напомнил, что агрессор проводит атаку и требует отдать города, где фиктивное голосование вообще не проводилось, в частности Краматорск и Славянск.

Посредничество США и оценки переговоров

Трехсторонние консультации на рабочем уровне запланированы на 10 – 11 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Специальный представитель президента США Стив Виткофф подтвердил, что Соединенные Штаты будут выступать в роли посредника в этом диалоге между Украиной и Россией.

В то же время перспективы достижения договоренностей вызывают значительный скептицизм среди международных экспертов. Председатель Берлинской конференции по безопасности, генерал-майор Бундесвера в отставке Райнхард Вольски, отметил, что встреча вряд ли принесет весомые результаты, потому что российское руководство в настоящее время стремится продолжать наступательные действия, а не искать мира.

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Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский назвал обсуждение территориальных вопросов исключительной прерогативой лидеров государств, тогда как технические делегации должны сосредоточиться на шагах по деэскалации. Также советник президента США Джаред Кушнер заявлял о подготовке конкретных предложений для создания долгосрочной архитектуры безопасности.