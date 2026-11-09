На переговорах в Абу-Дабі не обговорюватимуть припинення вогню, – ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times.

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Про що говоритимуть на перемовинах?

Череговорний процес раніше застопорився через небажання України йти на територіальні поступки Росії та початок війни США й Ізраїлю проти Ірану. Цього разу посадовці США планують вийти за межі суперечок про території та зосередитися на запобіганні новій ескалації.

За словами американських офіційних осіб, головна увага буде прикута до гарантій безпеки, які мають не допустити відновлення війни в разі досягнення домовленостей. Процес координують спецпредставник адміністрації з питань миру Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стів Віткофф заявив, що зустрічі зосередяться на "післявоєнній безпековій домовленості, деескалації" та гуманітарних питаннях. Учасники консультацій також планують з'ясувати, чи здатне залучення Москви до формування післявоєнної архітектури регіону пом'якшити вимоги Кремля.

Водночас навколо формату участі європейських країн тривають суперечки. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про намір Парижа взяти участь у переговорах, тоді як речник Кремля Дмитро Пєсков присутність європейців заперечив.

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Зі свого боку головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила на необхідності координації з європейською спільнотою. "Будь-яка угода вимагатиме участі ЄС для її реалізації", – підкреслила вона.

Перспективи діалогу та очікування аналітиків

Більшість аналітиків наразі не очікує швидкого прогресу до весни, коли Росія зможе підбити підсумки зимових бомбардувань українських міст. Натомість Україна продовжує системні удари по нафтопереробних підприємствах противника, підриваючи економічні ресурси ворога.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор скептично оцінив готовність Кремля до поступок. "Питання полягає в наступному: "Чи усвідомив Путін, що в нього є проблема?", – сказав дипломат, зазначивши, що Москва наразі не виявляє ознак зацікавленості у згортанні бойових дій.

До складу української переговорної групи увійшли керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, а також Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

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Як вже повідомлялося на нашому сайті, зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах заплановані на 10 – 11 листопада у тристоронньому форматі між представниками України, США та Росії. Раніше ми також розповідали, що серед головних пунктів порядку денного Київ прагне підняти питання безпеки судноплавства та взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.