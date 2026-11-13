Станет крупнейшим за время войны: Зеленский анонсировал масштабный обмен военнопленными с Россией

Глава государства сделал это заявление в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров со спецпосланцами США. Американские представители прибыли на встречу после визита в Москву и передали достигнутые договоренности об освобождении украинских военнопленных.

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Договоренности о масштабном освобождении военнопленных

После визита в Россию американская делегация привезла крайне важный результат – мы осуществим обмен военнопленными. Стив и Джаред сообщили мне, что это станет крупнейшим обменом. Наши ребята, наши воины возвращаются домой, и я искренне благодарен всей нашей переговорной группе. Это ощутимый результат– подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул значение этого события для семей военных: "Прежде всего это успех для семей, конечно, и для всех нас, ведь люди вернутся к своим близким".

В настоящее время продолжается согласование списков и практических деталей перед реализацией договоренностей.

Что этому предшествовало?

Ранее в ходе трехсторонних консультаций в Абу-Даби поднимался вопрос об освобождении украинцев в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500 человек".

Кроме того, американская сторона заявляла, что сторонам удалось принципиально согласовать параметры гуманитарного прорыва перед окончательным согласованием в Москве.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 23 октября. Украина вернула домой 270 защитников. Большинство освобожденных – воины, защищавшие Мариуполь.