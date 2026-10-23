В Украину вернулись 270 защитников

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Что известно о новом обмене пленными?

Домой вернулись 270 человек. Среди освобожденных – нацгвардейцы, в том числе бойцы "Азова", пограничники, терробороновцы, военные ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

Большинство из них находились в плену с 2022 года. Многие освобожденные защищали Мариуполь. Домой возвращаются военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.

Обмен пленными: смотрите фото

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Многих из них Россия незаконно осудила. Среди освобожденных – пять человек, считавшихся погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.

Мы помним о каждом и каждой и продолжаем искать всех. Спасибо всем, кто работает ради обменов. И, конечно, благодарен нашим воинам, которые на фронте пополняют обменный фонд для Украины, чтобы мы могли возвращать своих– написал глава государства.

К слову, раньше мы писали также о том, что домой вернулись семь гражданских. Речь идет, в частности, о молодой женщине с ребенком.