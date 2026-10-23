В Украину вернулись 270 защитников

Обмен пленными между Украиной и Россией
В пятницу, 23 октября, Украина вернула домой 270 защитников. Большинство освобожденных – воины, защищавшие Мариуполь.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
популярные видео
Что известно о новом обмене пленными?
Домой вернулись 270 человек. Среди освобожденных – нацгвардейцы, в том числе бойцы "Азова", пограничники, терробороновцы, военные ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.
Большинство из них находились в плену с 2022 года. Многие освобожденные защищали Мариуполь. Домой возвращаются военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.
Обмен пленными: смотрите фото
1 / 9
Многих из них Россия незаконно осудила. Среди освобожденных – пять человек, считавшихся погибшими в результате российского теракта в Оленивке в июле 2022 года.
Мы помним о каждом и каждой и продолжаем искать всех. Спасибо всем, кто работает ради обменов. И, конечно, благодарен нашим воинам, которые на фронте пополняют обменный фонд для Украины, чтобы мы могли возвращать своих
К слову, раньше мы писали также о том, что домой вернулись семь гражданских. Речь идет, в частности, о молодой женщине с ребенком.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии