Украина вернула домой семерых гражданских, в том числе молодую женщину с ребенком

Домой вернулись 7 гражданских украинцев / Фото со страницы Лубинца
В пятницу, 23 октября, в Украину удалось вернуть семерых гражданских украинцев. Среди них – 90-летняя женщина.
Подробности сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Что известно о возвращении гражданских домой?
Договоренностей удалось добиться благодаря гуманитарному каналу связи с российской омбудсманкой Яной Лантратовой. В рамках договоренностей семь украинцев вернулись домой, еще семь человек отправились в Россию для воссоединения с семьями при содействии Международного комитета Красного Креста.
Среди вернувшихся в Украину – 90-летняя женщина с ограниченной мобильностью и 50-летняя украинка, которая перенесла инфаркт миокарда и инсульт и имеет другие проблемы со здоровьем. Учитывая их состояние, во время организации возвращения обеспечили надлежащие условия транспортировки.
Также удалось вернуть молодую женщину вместе с ребёнком. В начале полномасштабного вторжения она временно находилась в Мариуполе, однако из-за боевых действий и оккупации города не смогла воссоединиться с семьей.
Одним из препятствий для выезда на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов ребенка. Теперь они оба дома, хотя и нуждаются в психологической поддержке.
Лубинец поблагодарил российскую уполномоченную по правам человека Яну Лантратову за сотрудничество и подчеркнул, что гуманитарную работу продолжат, чтобы помочь вернуться большему числу украинцев.
К тому же Украина продолжает репатриационные мероприятия. Накануне, 22 октября, на подконтрольную территорию вернули тела еще 252 погибших украинских военных.
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