Украина вернула домой семерых гражданских, в том числе молодую женщину с ребенком

Подробности сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Что известно о возвращении гражданских домой?

Договоренностей удалось добиться благодаря гуманитарному каналу связи с российской омбудсманкой Яной Лантратовой. В рамках договоренностей семь украинцев вернулись домой, еще семь человек отправились в Россию для воссоединения с семьями при содействии Международного комитета Красного Креста.

Среди вернувшихся в Украину – 90-летняя женщина с ограниченной мобильностью и 50-летняя украинка, которая перенесла инфаркт миокарда и инсульт и имеет другие проблемы со здоровьем. Учитывая их состояние, во время организации возвращения обеспечили надлежащие условия транспортировки.

Также удалось вернуть молодую женщину вместе с ребёнком. В начале полномасштабного вторжения она временно находилась в Мариуполе, однако из-за боевых действий и оккупации города не смогла воссоединиться с семьей.

Одним из препятствий для выезда на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов ребенка. Теперь они оба дома, хотя и нуждаются в психологической поддержке.

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Молодую женщину с ребенком удалось вернуть в Украину / Фото со страницы Лубинца

Лубинец поблагодарил российскую уполномоченную по правам человека Яну Лантратову за сотрудничество и подчеркнул, что гуманитарную работу продолжат, чтобы помочь вернуться большему числу украинцев.

К тому же Украина продолжает репатриационные мероприятия. Накануне, 22 октября, на подконтрольную территорию вернули тела еще 252 погибших украинских военных.