Україна повернула додому сімох цивільних, зокрема молоду жінку з дитиною

Подробиці повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Що відомо про повернення цивільних додому?

Домовленостей вдалося досягти завдяки гуманітарному каналу зв'язку з російською омбудсманкою Яною Лантратовою.

У межах домовленостей семеро українців повернулися додому, ще семеро людей вирушили до Росії для возз'єднання з родинами за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Серед тих, хто повернувся в Україну, – 90-річна жінка з обмеженою мобільністю та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт і має інші проблеми зі здоров'ям. З огляду на їхній стан під час організації повернення забезпечили належні умови транспортування.

Також вдалося повернути молоду жінку разом із дитиною. На початку повномасштабного вторгнення вона тимчасово перебувала в Маріуполі, однак через бойові дії та окупацію міста не змогла возз'єднатися з родиною. Однією з перешкод для виїзду на підконтрольну Україні територію стало оформлення документів дитини. Тепер вони обоє вдома, хоча й потребують психологічної підтримки.

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Молоду жінку з дитиною вдалося повернути в Україну / Фото зі сторінки Лубінця

Лубінець подякував російській уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій за співпрацю та наголосив, що гуманітарну роботу продовжать, аби допомогти повернутися більшій кількості українців.

До того ж, Україна продовжує репатріаційні заходи. Напередодні, 22 жовтня, на підконтрольну територію повернули тіла ще 252 загиблих українських військових.