В Україну повернулися 270 захисників

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про новий обмін полоненими?

Додому повернулися 270 людей. Серед звільнених – нацгвардійці, зокрема бійці "Азову", прикордонники, тероборонівці, військові ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також дев'ятеро цивільних.

Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Чимало звільнених захищали Маріуполь.

Також додому повертаються військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.

Обмін полоненими: дивіться фото

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Багатьох із них Росія незаконно засудила. Серед звільнених – п'ятеро людей, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Ми пам'ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів. І, звісно, вдячний нашим воїнам, які на фронті поповнюють обмінний фонд для України, щоб ми могли повертати своїх– написав глава держави.

До слова, раніше ми писали також про те, що додому повернулися семеро цивільних. Йдеться, зокрема, про молоду жінку з дитиною.