У середу, 6 серпня, спецпредставник Стів Віткофф прибув до Росії для зустрічі з Володимиром Путіним. Візит здійснюється на прохання Кремля, який відчайдушно намагається уникнути санкції з боку США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яким буде візит Віткоффа до Путіна?

Вранці 6 серпня літак Віткоффа приземлився в аеропорту Москви, де його зустрів де його посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Пізніше Кремль опублікував відео, на якому видно, як він потискає руку Путіну перед їхньою зустріччю.

Як зазначають журналісти, питання, чи зможе Путін переконати Віткоффа – і, відповідно, Трампа – що він зацікавлений у припиненні війни Росії в Україні, залишається відкритим. За день до візите президент США заявив, що планує дочекатися результатів візиту перед тим, як ухвалювати рішення щодо санкцій.

Атмосфера в Москві буде зовсім іншою, ніж під час останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у квітні – враховуючи зростання розчарування Трампа щодо його російського колеги в останні місяці. З моменту квітневої зустрічі Росія чинить опір зусиллям США щодо мирного врегулювання,

– зауважує CNN.

Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим стосовно опору Росії його мирним планам. Президент США відкрито називає російські атаки "огидними", а слова Путіна – "нісенітницями".

Дедлайн щодо мирної угоди добігає кінця вже цієї п'ятниці, 8 серпня. Трамп обіцяє ввести санкції щодо російського імпорту, а також "вторинні тарифи" для країн, які імпортують російську енергію, зокрема для Китаю та Індії.