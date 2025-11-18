Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині, – ЗМІ

Дональд Трамп відправив спеціального посланця з питань Близького Сходу до Туреччини, де він має зокрема зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Їхні переговори мають пройти в середу, 19 листопада.

Reuters Ахмеда Рашіда

Що відомо про зустріч Віткоффа і Зеленського?

Президент Володимир Зеленський збирається 19 листопада відвідати Туреччину після поїздки до Іспанії. Він здійснює візити до партнерів, аби пожвавити переговори щодо припинення війни та підтримки України. Повідомляється, що Київ розробив "рішення", які передадуть на розгляд лідерів інших країн.

Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених,

– такими словами Зеленський анонсував свій візит до Туреччини.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф також візьме участь у переговорах з Володимиром Зеленським. Про що говоритимуть високопосадовці – наразі невідомо, однак головною темою точно буде війна.

Нагадаємо, Віткофф відомий тим, що підтримує дипломатичні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. До цього він кілька разів зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Свого часу Стів Віткофф також допоміг припинити вогонь в Газі та заявив, що так само як президент США долучається до мирних домовленостей.

Які результати мали останні закордонні візити Зеленського?