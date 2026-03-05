Війна з Іраном переходить у другу фазу: в Абу-Дабі лунають вибухи біля аеропорту

У четвер, 5 березня, розпочався другий етап війни на Близькому Сході. Винищувачі Ізраїлю зосередились на атаках по військових об'єктах Ірану, які розташовані глибоко під землею.

Кампанія Тель-Авіва спрямована на знищення балістичного озброєння Тегерану, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на проінформовані джерела.

Що відомо про другу фазу війни на Близькому Сході?

У четвер, 5 березня, перша фаза військової операції США та Ізраїлю проти Ірану добігла кінця. Ізраїльські військові заявили про знищення сотні наземних ракетних установок Ірану, які могли використовуватись проти їхньої країни. Тож другий етап операції передбачає удар по бункерах, де зберігаються балістичні ракети та інше військове іранське обладнання.

Анонімні джерела видання зауважили, що Тель-Авів мав на меті позбавити Тегеран можливості завдавати повітряні удари під час війни й водночас нейтралізувати керівництво Ісламської Республіки.

Тим часом військовий речник Ізраїлю поки не коментував плани майбутньої атаки, втім раніше військові повідомляли, що спільно з американськими силами взяли під контроль найбільшу частину повітряного простору Ірану в перші дні після ударів.

У заяві, опублікованій 5 березня, повідомлялось, що вночі Повітряні сили Ізраїлю завдали удару по "підземному об'єкту, який використовувався іранським режимом для зберігання балістичних ракет та місць зберігання ракет, призначених для використання проти літаків".

Автори матеріалу зауважили, що з початку американо-ізраїльської кампанії у публічних заявах не йшлося про ураження підземних ракетних об'єктів Ірану.

Кількість наявного озброєння Ірану оцінюють по-різному. Ізраїльські військові кажуть по 2 500 ракет, аналітики називають цифру 6 000. Обсяг залишків може серйозно вплину на хід війни. Тегеран не припиняє ракетні удари по Ізраїлю та країнам у регіоні.

Водночас Дуглас Баррі з британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень заявив, що іранський режим досі має крилаті ракети наземного призначення – вони летять низько, аби уникнути радіолокаційного виявлення.

Чи зменшив Іран кількість своїх атак?

Офіційні представники Ізраїлю та США повідомляють, що від початку операції "Епічна лють" спостерігається зменшення запусків балістичних ракет та безпілотників з території Ірану. Частково це пояснюють ударами по іранських пускових майданчиках та військовій інфраструктурі.

Військові сили Ізраїлю додають, що скорочення активності може також відображати прагнення Тегерана зберегти свої ракетні запаси. Таким чином Іран може готуватись до затяжного конфлікту на виснаження.

Еран Лерман, колишній заступник радника з національної безпеки Ізраїлю зазначив що на початку операції очікувався швидкий розпад іранської влади.

Але цього ще не сталося, і доки цього не станеться, система потребуватиме дедалі більшої деградації,

– сказав Лерман.

Ввечері 5 березня іранське інформаційне агентство ISNA заявило про ракетний удар по східному Тегерану. Зазначається, що перед цим ізраїльські військові закликали місцевих мешканців залишити райони на сході та південному сході іранської столиці.

Іран атакує у відповідь: вибухи гримлять в ОАЕ

Іран рішуче налаштований дати ефективну відповідь Америці й Ізраїлю, втім насілдки цього протистояння відчувають Об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні, 5 березня, в Абу-Дабі вчергове гриміли вибухи. В ОАЕ повідомили, що нині ППО країни перехопило іранські ракети та дрони поблизу міжнародного аеропорту.

Джерела видання уточнюють, що низка вибухів гриміла поблизу міжнародного аеропорту Заїда.

Згодом джерела Reuters повідомили про ще декілька вибухів у столиці Еміратів. Сирени повітряної тривоги чули й у Дубаї. Крім того, вибухи також чули мешканці Рас-ель-Хаймі, що на півночі ОАЕ.