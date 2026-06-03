На Близькому Сході знову неспокійно: Іран вдарив по Кувейту, США – по острову Кешм
Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. У ніч на 3 червня Іран та США обмінялися ударами.
Про це пише Reuters.
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Що було атаковано на Близькому Сході?
Дипломатія між Вашингтоном і Тегераном не показує жодних ознак прогресу.
Іран вдарив по Кувейту. Під час іранської атаки було пошкоджено, зокрема, один з аеропортів. Рейси були призупинені.
Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень.
Армія Бахрейну заявила, що перехопила три ракети та кілька безпілотників, водночас Іран заявив, що атакував штаб-квартиру П'ятого флоту США в цій країні, а також авіабазу та гелікоптери в іншій.
Військові США заявили, що дві іранські ракети, спрямовані на Кувейт, не влучили.
Натомість американці атакували острів Кешм в Ормузькій протоці. Вона залишається закритою понад три місяці після перших ударів США та Ізраїлю по Ірану.
Нагадаємо, що між США та Іраном нібито тривають переговори. Але, попри це, 1 червня країни також обмінялися ударами.
Тоді Штати цілеспрямовано вдарили по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника.
А Іран відповів ударами по телекомунікаційній інфраструктурі.