На Близькому Сході знову неспокійно: Іран вдарив по Кувейту, США – по острову Кешм

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. У ніч на 3 червня Іран та США обмінялися ударами.

Про це пише Reuters.

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Що було атаковано на Близькому Сході?

Дипломатія між Вашингтоном і Тегераном не показує жодних ознак прогресу.

Іран вдарив по Кувейту. Під час іранської атаки було пошкоджено, зокрема, один з аеропортів. Рейси були призупинені.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень.

Армія Бахрейну заявила, що перехопила три ракети та кілька безпілотників, водночас Іран заявив, що атакував штаб-квартиру П'ятого флоту США в цій країні, а також авіабазу та гелікоптери в іншій.

Військові США заявили, що дві іранські ракети, спрямовані на Кувейт, не влучили.

Натомість американці атакували острів Кешм в Ормузькій протоці. Вона залишається закритою понад три місяці після перших ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Нагадаємо, що між США та Іраном нібито тривають переговори. Але, попри це, 1 червня країни також обмінялися ударами.

Тоді Штати цілеспрямовано вдарили по іранських об'єктах у відповідь на збиття американського безпілотника.

А Іран відповів ударами по телекомунікаційній інфраструктурі.