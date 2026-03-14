Майбутнє стане невизначеним: експерт сказав, якого кроку Трампа бояться на Близькому Сході

Військова операція проти Ірану триває вже понад 2 тижні. Тим часом Дональд Трамп заявив, що він "переміг у перший день". Наслідки таких слів можуть налякати країн-союзниць Сполучених Штатів.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, зауваживши, що вони не хочуть швидкого завершення конфлікту. Тому ймовірно, що після того, як Вашингтон "вийде з гри", протистояння не закінчиться.

Якого кроку Трампа бояться на Близькому Сході?

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень зазначив, що Трамп кожні кілька днів говорить про свою перемогу на Близькому Сході, адже, з політичного огляду, він вважає таку риторику найкращою. Президент США вже звик коментувати будь-що з вигідної для себе сторони, мовляв, він все робить блискуче.

Крім того, такі заяви слугують своєрідною підстраховкою – в будь-який момент Трамп може сказати, що переміг остаточно. Тоді він завершить протистояння.

Цього дуже бояться на Близькому Сході, тобто арабські країни та Ізраїль. Це посилює недовіру до Сполучених Штатів та відчуття небезпеки, адже майбутнє стає невизначеним,

– наголосив Данилов.

Він додав, що президент США й так вже досяг чимало на Близькому Сході – американці знищили завод з виробництва "Шахедів", заводи, які виготовляли для Росії комплектуючі.

Однак навіть, якщо в короткостроковій перспективі Трамп оголосить завершення конфлікту, Іран та Ізраїль можуть не зупинитись, а раз на кілька місяців атакувати дронами чи з літаків один одного.

Скільки ще може тривати конфлікт на Близькому Сході?