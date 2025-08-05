Битва дронів: Україна випробовує "Шершнів", Росія відповідає "Молнієй"
- Війна на виснаження в Україні переходить у нову фазу з використанням дронів середнього та дальнього радіусу дії, що створюють "зону смерті" навколо фронту.
- Україна випробовує нові дрони "Шершні", здатні нести до 8 кілограмів вибухівки на відстань до 60 кілометрів, тоді як Росія відповідає запуском дронів "Молнія", які дешевші, але менш точні.
Безпілотники витісняють артилерію. Війна на виснаження перетворюється на війну дронів.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Російсько-українська війна переходить у нову фазу, в якій дрони середнього та дальнього радіуса дії стають головною загрозою для обох сторін.
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Дрони створили смертельне кільце навколо фронту
Як пише The Economist, безпілотники вже зараз створюють "зону смерті" завширшки до 30 кілометрів навколо лінії фронту, а в майбутньому – зможуть вражати цілі на глибину до 60 кілометрів. Це ставить під удар не лише передові позиції, а й логістику, артилерію та резерви.
На Запоріжжі українські артилеристи зі 128-ї бригади змушені керувати вогнем з підземних укриттів. За словами командира з позивним "Картель", ворог суттєво збільшив кількість дронів, що вимагає нових підходів до захисту. Бункери для керування вогнем готують на відстані до 8 кілометрів від передової – і це вже нова норма.
Українські сили активно випробовують нові дрони – зокрема "Шершні", які несуть до 8 кілограмів вибухівки й можуть бити на 60 кілометрів. Вартість одного – близько 7 тисяч євро. Їх застосовують по ключових цілях – ворожій логістиці, артилерії, укріпленнях. Дрони запускають із безпечної відстані вглиб української території, що ускладнює їхнє перехоплення.
Росія відповідає запуском власних безпілотників – зокрема дронами "Молнія". Вони дешевші, але менш точні. Обидві сторони працюють над вдосконаленням систем ШІ-наведення, що вже найближчим часом може знову змінити характер бойових дій.
Водночас українські командири кажуть про зниження бойового духу в російських військ. За словами Владислава Пінчука з 241-ї бригади, окупанти часто кидають у бій погано підготовлених солдатів у "м’ясні" атаки, а вже потім підтягують більш навчені підрозділи – і лише в разі успіху. На Сході та в Сумській області точаться запеклі бої, але ознак нового масштабного наступу з боку Росії наразі немає.
За прогнозами, у найближчий рік дрони середнього радіуса дії змінять баланс сил. Артилерія, логістика, штаби – тепер усе під загрозою удару з неба. І ті, хто першим адаптується до нових умов, матимуть перевагу на полі бою.